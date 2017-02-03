28 мая фонд «Обнаженные сердца», основанный супермоделью Натальей Водяновой, совместно со Сбербанком проведет благотворительный зеленый марафон «Бегущие сердца». Участники забега, который состоится в Москве, смогут не только установить личные рекорды, но и помочь юным подопечным благотворительной организации.

Наталья Водянова и Полина Киценко уже не в первый раз устраивают благотворительный забег «Бегущие сердца». На этот раз целью мероприятия станет сбор пожертвований для расширения проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей, который станет частью программы фонда «Каждый ребенок достоин семьи».

В этом году для проведения благотворительного марафона фонд «Обнаженные сердца» объединился со Сбербанком.

«За годы проведения наш забег вырос и стал важной платформой для привлечения внимания к работе фонда по развитию служб поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития. В лице Сбербанка мы счастливы обрести сильного партнера, который разделяют наши ценности в отношении здорового образа жизни и бега со смыслом. Ранняя помощь детям с особенностями развития — залог их полноценной жизни. Для участников забега важнее всего — добежать до финиша. Для ребенка с особенностями развития — получить поддержку на старте!» — поделилась с прессой Наталья Водянова.

Забег пройдет 28 мая на Воробьевых горах. Участники смогу выбрать одну из трех дистанций: 3 км, 10 км и 21,1 км. Зеленый марафон «Бегущие сердца» является инклюзивным и предлагает отдельный соревновательный зачет на дистанцию 10 км для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской.

Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте.