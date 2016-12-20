Думали о том, как оригинально встретить Новый год? Отправляйтесь в столичный кинотеатр «Октябрь», чтобы отпраздновать этот вечер на премьере лучшего романтического фильма сезона «Ла-Ла Ленд»!

1 2 3 4 Еще не решили, как провести новогоднюю ночь? Отправляйтесь в кинотеатр!

В новогоднюю ночь в кинотеатре «Октябрь» гостей будут ждать живая музыка, угощения, танцы, подарки и незабываемая атмосфера! Гостей встретит ведущий мероприятия Александр Мясников. В программе вечера:





сбор гостей 31 декабря в 22:00;

красная ковровая дорожка;

фуршет с шампанским и сладостями;

подарки и розыгрыши ценных призов;

праздничные корнеры: фотозона, танцевальный мастер-класс, киновикторина и многое другое;

обращение президента на большом экране;

премьерный показ долгожданной музыкальной мелодрамы «Ла-Ла Ленд»!

«Ла-Ла Ленд» – получившая восторженные отзывы критиков всего мира картина Дэмьена Шазелла, режиссера-номинанта премии «Оскар» за фильм «Одержимость». Это трогательная история любви начинающей актрисы и музыканта, которые мечтают покорить Лос-Анджелес. Главных героев в ленте сыграли Эмма Стоун, получившая за эту роль премию Венецианского кинофестиваля как «Лучшая актриса», и Райан Гослинг.

В других кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге премьера пройдет после полуночи (сбор гостей состоится в 01:00). Полный список кинотеатров и подробности проведения мероприятий можно найти на сайте сети.

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