В новогоднюю ночь в кинотеатре «Октябрь» гостей будут ждать живая музыка, угощения, танцы, подарки и незабываемая атмосфера! Гостей встретит ведущий мероприятия Александр Мясников. В программе вечера:
- сбор гостей 31 декабря в 22:00;
- красная ковровая дорожка;
- фуршет с шампанским и сладостями;
- подарки и розыгрыши ценных призов;
- праздничные корнеры: фотозона, танцевальный мастер-класс, киновикторина и многое другое;
- обращение президента на большом экране;
- премьерный показ долгожданной музыкальной мелодрамы «Ла-Ла Ленд»!
В других кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге премьера пройдет после полуночи (сбор гостей состоится в 01:00). Полный список кинотеатров и подробности проведения мероприятий можно найти на сайте сети.
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