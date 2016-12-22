«Пассажиры»

Космический корабль «Авалон» с пятью тысячами пассажиров на борту держит курс на далекую планету. Полет должен продлится 120 лет, поэтому люди погружены в искусственный сон. Первое время все идет по плану, однако через 30 лет из-за сбоя неожиданно просыпаются два героя картины — механик Джим и журналистка Аврора…

Режиссер: Мортен Тильдум

Фантастика, драма

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Прэтт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Винс Фостер, Аврора Перрино