22.12.2016
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  • «Пассажиры»
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    «Пассажиры»

    Космический корабль «Авалон» с пятью тысячами пассажиров на борту держит курс на далекую планету. Полет должен продлится 120 лет, поэтому люди погружены в искусственный сон. Первое время все идет по плану, однако через 30 лет из-за сбоя неожиданно просыпаются два героя картины — механик Джим и журналистка Аврора…

    Режиссер: Мортен Тильдум

    Фантастика, драма

    В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Прэтт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Винс Фостер, Аврора Перрино


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