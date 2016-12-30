Глюк'oZa поделилась с Woman.ru подробностями своих рабочих моментов. Что интересного происходит у певицы по будням, расскажет наша фотогалерея.
Один день с Глюк'oZой
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