Woman.ru продолжает рубрику «Один день с...», в которой мы рассказываем, а главное, показываем, как складывается обычный день необычного человека. Певцы, актеры, режиссеры, телеведущие, дизайнеры... Всем им мы предлагаем запечатлеть события 24 часов своей жизни. Что едят на завтрак, где совершают покупки, с кем проводят вечер, как работают — все это приглашенные нами знаменитости честно фиксируют на фото специально для Woman.ru. А потом комментируют. На этот раз мы попросили Глюк'оZу вооружиться камерой и показать нам, как она проводит свой рядовой день.

Глюк'oZa поделилась с Woman.ru подробностями своих рабочих моментов. Что интересного происходит у певицы по будням, расскажет наша фотогалерея.