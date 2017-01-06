Чтобы порадовать своего ребенка в день рождения, одни мамы заказывают торты в кондитерских, а другие пекут их самостоятельно. Чаще всего кондитеры-самоучки вдохновляются необычными работами, увиденными в Сети, и пытаются повторить их. Правда, результат порой выходит таким, что у именинника может напрочь отпасть желание задувать свечи на таком торте. Самые неаппетитные торты, которые разочаровали гостей и виновников торжества, уже на Woman.ru.

1 2 3 ... 24 Интересно, о чем думали родители, когда делали своему ребенку торт в виде то ли обезьяны, то ли медведя в платье и диадеме?

День рождения — особенный праздник, которого дети ждут с нетерпением. Как правило, близкие делают все, чтобы порадовать именинника. И, естественно, ни одно торжество не обходится без торта. Правда, иногда кондитерские изделия оказываются, мягко говоря, разочаровывающими. Самые ужасные торты, над которыми смеются интернет-пользователи, смотрите в нашей галерее.