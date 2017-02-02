С 6 февраля на телеканале «Карусель» начнется показ первого сезона нового мультсериала «Королевская академия» от создателей знаменитых фей Winx.

1 2 3 ... 9 6 февраля на телеканале «Карусель» состоится премьера нового мультсериала от создателей Winx Club

Итальянская анимационная студия Rainbow запускает новый мультипликационный проект — сериал «Королевская академия», который рассказывает о приключениях Роуз Золушки.

Еще совсем недавно она была обычной девочкой-подростком и ходила в школу, но однажды ее жизнь круто изменилась: Роуз пригласили учиться в легендарную Королевскую академию, где ее одногруппниками стали Хоук (внук Белоснежки), Трэвис (внук Чудовища), Джой (внук Лягушки-Принца), Астория Рапунцель и другие наследники героев известных сказок.

Главную героиню ждет множество увлекательных приключений, новых друзей, интересных открытий и тайн, которые ей предстоит разагадать.

После колоссального успеха мультсериала Winx его создателям захотелось снова порадовать поклонников Winx Club и представить необычную историю с множеством удивительных приключений, веселья и волшебства. Авторы убеждены, что юным зрителям понравится «Королевская академия», и они обязательно получат удовольствие от просмотра.

