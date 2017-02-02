Итальянская анимационная студия Rainbow запускает новый мультипликационный проект — сериал «Королевская академия», который рассказывает о приключениях Роуз Золушки.
Главную героиню ждет множество увлекательных приключений, новых друзей, интересных открытий и тайн, которые ей предстоит разагадать.
После колоссального успеха мультсериала Winx его создателям захотелось снова порадовать поклонников Winx Club и представить необычную историю с множеством удивительных приключений, веселья и волшебства. Авторы убеждены, что юным зрителям понравится «Королевская академия», и они обязательно получат удовольствие от просмотра.