В конце января интернет-пользователи обратили внимание на своеобразную скульптуру голландской художницы под названием Homunculus Loxodontus, которую россияне нарекли «Ждуном». Копия странного существа, ставшего мемом в Сети, нашлась в Калининграде.

1 2 3 4 5 Житель Калининграда обнаружил скульптуру, похожую на «Ждуна»

1 февраля житель Калининграда Михаил Суханов поделился в Facebook своим открытием — он заметил, что в его родном городе есть изваяние, которое поразительно похоже на «Ждуна». Статуя морского слона установлена на набережной Верхнего озера больше века назад. Фигуру, входящую в архитектурную группу «Морские звери», создал немецкий скульптор Герман Тиле.

«Я, вот, все долго думал, кого же он мне напоминает? Сегодня осенило — он же наш, калининградский! Можно использовать теперь, как точку притяжения туристов с такой легендой! (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)» — написал Суханов на своей странице в Facebook.

Чтобы подчеркнуть сходство морского слона со «Ждуном», мужчина даже опубликовал коллаж. Отметим, что голландская художница Маргрит ван Брифорт создала скульптуру Homunculus Loxodontus, вдохновившись людьми, которые сидят в очередях к врачу. Творение установлено на лавочке у Лейденского университета.

