1 февраля житель Калининграда Михаил Суханов поделился в Facebook своим открытием — он заметил, что в его родном городе есть изваяние, которое поразительно похоже на «Ждуна». Статуя морского слона установлена на набережной Верхнего озера больше века назад. Фигуру, входящую в архитектурную группу «Морские звери», создал немецкий скульптор Герман Тиле.
Чтобы подчеркнуть сходство морского слона со «Ждуном», мужчина даже опубликовал коллаж. Отметим, что голландская художница Маргрит ван Брифорт создала скульптуру Homunculus Loxodontus, вдохновившись людьми, которые сидят в очередях к врачу. Творение установлено на лавочке у Лейденского университета.
Милота какая!☺☺☺☺на меня похож
на мужиков - ждунов борща похож.
на мужиков - ждунов борща похож.