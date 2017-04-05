21 и 22 апреля в столичном театре на Таганке состоятся премьерные спектакли «Чайка 73458». Главные роли в постановке по знаменитой пьесе Антона Чехова исполняют Ирина Апексимова, Александр Метелкин, Михаил Пореченков и другие.

В конце апреля в театре на Таганке в Москве покажут спектакль режиссера Дайнюса Казлаускаса «Чайка 73458». В этой постановке история Константина Треплева будет рассказана тихо, вполголоса. Актеры будут отстраненно проживать жизнь своих героев, как бы смотреть на них со стороны.

По замыслу режиссера, основной акцент постановки — это «лишенный цвета, без признаков жизни мир воспоминаний Треплева. Воспоминаний, которые в его реальной жизни были до того самого момента, как он ушел из жизни. И эти воспоминания, как и его преступление перед самим собой, заточили его в неволе навеки, заставив Костю перед лицом вечности бесконечно переживать испытанное им мгновение смерти и искать ответы, которые в жизни он так и не сумел найти».

Главные роли в этой постановке исполняют Ирина Апексимова, Александр Метелкин, Александр Резалин, Михаил Пореченков и другие.

Подробную информацию о постановке можно узнать на официальном сайте театра на Таганке.

