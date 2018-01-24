Евгений Петросян уже много лет поднимает россиянам настроение своими выступлениями на телевидении. Отменное чувство юмора артист демонстрирует и в соцсетях — в своем Инстаграме он нередко публикует забавные фотографии и делится интересными наблюдениями.
«Танец, как всегда, веселый. Угадайте: с послами каких стран я танцую?» — спросил Евгений Ваганович у интернет-пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).
Поклонники Евгения Петросяна остались под впечатлением от увиденного и восхитились его пластичностью. «Так задорно, что и мне захотелось в пляс», «Ох и Петросянчик! Наш зажигалочка», «Вы танцевали лучше и с душой... хороший мастер-класс для послов», «Мое восхищение! Вы бесподобны», — написали подписчики юмориста в комментариях к посту.
А вам понравился танец Евгения Петросяна с иностранной делегацией?
ну и каналья...живчик, 20 летние позавидуют
А почему видео удалено?
А в чём смелость-то?Интересно бы посмотреть на его подписчиков...уж больно юмор своеобразный,у каждой возрастной категории своё понятие о смешном.Так,как шутит Петросян,шутила моя ныне покойная бабуля,скажет и сама смеётся,а нам совсем не смешно,но делаем вид что веселимся вместе с ней,чтоб не обижать.А вообще плоско и неостроумно.Ещё и за деньги...