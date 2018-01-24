Поклонники 72-летнего Евгения Петросяна ценят его за тонкое чувство юмора. На днях звезда шоу «Кривое зеркало» развеселил своих фолловеров в Инстаграме, опубликовав забавный ролик. На видео юморист пустился в пляс вместе с дипломатами-иностранцами.

1 2 3 ... 14 Евгений Петросян поделился в Инстаграме забавным роликом

Евгений Петросян уже много лет поднимает россиянам настроение своими выступлениями на телевидении. Отменное чувство юмора артист демонстрирует и в соцсетях — в своем Инстаграме он нередко публикует забавные фотографии и делится интересными наблюдениями.

24 января Петросян удивил фолловеров своими хореографическими способностями. Юморист поделился с подписчиками видео, на котором он зажигает с двумя темнокожими послами под композицию «Трава у дома». 24 января Петросян удивил фолловеров своими хореографическими способностями. Юморист поделился с подписчиками видео, на котором он зажигает с двумя темнокожими послами под композицию «Трава у дома».

«Танец, как всегда, веселый. Угадайте: с послами каких стран я танцую?» — спросил Евгений Ваганович у интернет-пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).



Поклонники Евгения Петросяна остались под впечатлением от увиденного и восхитились его пластичностью. «Так задорно, что и мне захотелось в пляс», «Ох и Петросянчик! Наш зажигалочка», «Вы танцевали лучше и с душой... хороший мастер-класс для послов», «Мое восхищение! Вы бесподобны», — написали подписчики юмориста в комментариях к посту.



А вам понравился танец Евгения Петросяна с иностранной делегацией?



