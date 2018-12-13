Юдашкина, Чехова, Белоцерковская оценили совместный проект LG и дизайнера Алессандро Мендини

В начале декабря в Московском музее современного искусства была организована экспозиция «Российская неделя искусства LG SIGNATURE». Столь яркое событие не смогли пропустить многие российские селебрити, включая Галину Юдашкину, Егора Кончаловского и Анфису Чехову.

1 2 3 ... 9 Знаменитости побывали на уникальной выставке «Российская неделя искусства LG SIGNATURE»

LG совместно с итальянским архитектором и дизайнером Алессандро Мендини организовали уникальную выставку «Российская неделя искусства LG SIGNATURE». Основная концепция проекта, по задумке автора, заключается в соединении пяти продуктов премиального бренда LG Signature с произведениями искусства известных художников XX и XXI веков.



«Ультрапремиальный бренд LG SIGNATURE был представлен в России в прошлом году под девизом ''Искусство видеть суть''. Мы продолжаем подчеркивать гармонию технологий и дизайна, давая возможность посетителям выставки почувствовать внутреннюю связь бренда с лучшими творениями современного искусства», — комментирует Иль Хван Ли, президент LG Electronics в России и странах СНГ.



Первыми продуктами линейки LG SIGNATURE стали ультратонкий OLED-телевизор с технологиями совершенного цвета, элегантная стиральная машина с двумя барабанами, холодильник с функцией InstaView™ Door-in-Door® и футуристический климатический комплекс. Помимо этого, на выставке впервые в России был представлен уникальный винный шкаф.



Открытие экспозицию не могли пропустить послы бренда и друзья LG, среди которых немало селебрити. На мероприятии были замечены Галина Юдашкина, Анфиса Чехова, Ольга Кабо, Ника Белоцерковская и другие знаменитости.

