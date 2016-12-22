Высокий каблук, лодочки или лоферы? Красные, черные или серебристые? Красивые или удобные? Наш модный гид поможет подобрать туфли, в которых вы не только станете объектом всеобщего внимания, но и сможете протанцевать всю ночь!

1 2 3 4 5 Если туфли имеют яркие декоративные элементы, как на туфлях-лодочках из новогодней коллекции «Эконика» FW’2016/17, наряд может быть самым минималистичным: например, маленькое черное платье.

Правило №1 Чем оригинальнее туфли, тем проще должно быть платье

На самом деле это очень удобное правило, которое позволит реанимировать старое любимое платье и сэкономить на покупке нового. Если туфли имеют яркие декоративные элементы (например, актуальные в этом сезоне стразы, бусины, мягкие банты или серебристые звезды в стиле 70-х), как на туфлях-лодочках из новогодней коллекции «Эконика» FW’2016/17, наряд может быть самым минималистичным: например, маленькое черное платье, которое вы купили пару лет назад, будет на их фоне смотреться как новое. Не забудьте про стильный клатч или вечернюю сумочку. Если акцент в образе делается на туфли, то сумочка подбирается к ним. Самые элегантные рифмы — косвенные. Подобрать красные туфли к красному клатчу — скучно. А вот красная сумочка, зарифмованная с красной подошвой черных лодочек, — уже интересно. Обратите внимание на сумочки и клатчи из новогодней коллекции «Эконики»: с ними вы сможете создавать бесконечное количество праздничных комбинаций.

Правило №2 Туфли черного цвета подходят к любому наряду

Черные лодочки с заостренной частью и актуальные этой зимой узкие брюки — образ в меру строгий и расслабленный, идеальный для корпоратива. Хотите добавить красок? Если выберете лакированные туфли, как в новогодней коллекции «Эконики», то брюки могут быть золотистыми или серебристыми. Черные туфли с широким каблуком и красное платье асимметричного кроя помогут создать роскошный будуарный образ. В новогодней коллекции «Эконики» каблук таких туфель особенно устойчив, так что в них можно не только сидеть в будуаре, но и смело танцевать несколько часов подряд. Черные лоферы с мини-юбкой и колготками в сеточку помогут создать образ в стиле 60-х. Наконец, черные лодочки с округлым мыском и декором в виде металлических звезд удачно дополнят черное платье с юбкой полусолнце, тем более что в новом сезоне этот силуэт вновь вошел в моду.

Правило №3 Красный цвет хорош сам по себе

Пара красных туфель должна быть в гардеробе каждой девушки, а в год Огненного Петуха — особенно! Выбирая обувь, помните, что красный цвет сам по себе привлекает внимание, поэтому дополнительные украшения в виде пуговиц, бусин, стразов красным туфлям совершенно не нужны. А вот высокий каблук-шпилька и актуальный в этом сезоне заостренный мысок, как на туфлях из новогодней коллекции «Эконики», будут весьма кстати. Красные туфли любят узкие облегающие силуэты, поэтому если у вас есть костюм с зауженными брюками или длинная облегающая юбка — серая, белая, черная или серебристая, — можете считать, что к встрече Нового года вы уже готовы.

Правило №4 Длинный носок — только для высоких

В наступившем сезоне в моде остроносые лодочки всех оттенков. Покупая модную пару туфель, имейте в виду, что острый и длинный мысок идет только высоким девушкам. Миниатюрным барышням больше подойдут классические лодочки с округлым носком, каблук же в этом случае может быть повыше. Оба вида моделей можно обнаружить в новогодней коллекции «Эконики». Оттенки — от классического черного до красного, бежевого, а также ультрамодных синего, лавандового и бирюзового. Красные, черные, зеленые и серебристые лодочки из глиттера, замши, кожи и лака есть и в лимитированной новогодней коллекции Evelina Khromtchenko & Ekonika. В линейке также можно найти нарядные балетки с бантами из репса и фурнитурой в виде очков — фирменного знака бренда Evelina Khromtchenko.

Правило №5 К меху — мех

Меховые аксессуары, а также одежда с деталями из меха — пожалуй, главный тренд этой зимы. Если у вас уже есть модный меховой шарф или накидка из меха, стоит задуматься о покупке туфель или сандалий с меховой отделкой. Платье в этом случае может быть из легкого шелка или хлопка: игру на контрастах дизайнеры по-прежнему приветствуют.

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