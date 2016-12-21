Завтрак – один из главных приемов пищи, он дает силы, заряжает энергией на весь день и поднимает настроение. Поэтому завтрак должен быть не только вкусным и сытным, но еще и ярким и красиво сервированным.

Чтобы завтрак получился сытным, и вы не успели сильно проголодаться до обеда, попробуйте сочетать в своем утреннем меню белковые блюда с углеводными, а также добавить в завтрак свежие фрукты или овощи. Отличными вариантами сытного завтрака могут стать, например, творог с мюсли и кусочками фруктов, овсяная каша и стаканчик простокваши или омлет с овощами и кусочком бородинского хлеба. Варианты завтрака, которые мы хотим вам предложить, также включают в себя белки и углеводы, фрукты или овощи, но есть у этих блюд и другой секрет – в каждое из них входят термостатные продукты.

Термостатные сметана и простокваша «Простоквашино» готовятся по особому традиционному рецепту. Молоко и сливки разливают по баночкам, затем добавляют закваску и ставят в термостатную камеру, где продукты созревают при строго выверенной температуре. Похожим способом готовили сметану и простоквашу в давние времена на Руси, только вместо современной тары использовали глиняные крынки, а тепло обеспечивала русская печка.

Итак, давайте узнаем, какой завтрак можно быстро и просто приготовить с термостатными продуктами.

Тосты с огурцами, укропом и сметаной

‌Тосты с огурцами, укропом и сметаной

250 г (1 баночка) термостатной сметаны «Простоквашино» жирностью 20%

2 огурца

4 небольших ломтика хлеба

перец черный свежемолотый

пучок укропа

крупная морская соль

Приготовление:

Измельчите в блендере укроп, добавьте сметану и продолжайте мешать до однородности. Поставьте в морозильную камеру на 15 мин. Огурцы помойте, обсушите, нарежьте тонкими кружочками, присыпьте солью и перцем. Хлеб поджарьте духовке. Выложите на теплый хлеб по 1 столовой ложке холодной укропной сметаны, сверху выложите кружочки огурца внахлест.

Смузи из бананов, простокваши и меда

Смузи из бананов, простокваши и меда

Этот модный напиток готовится очень просто и получается очень вкусным. Чтобы сделать его более легким следует вместо бананов использовать овощи на свой вкус.

Ингредиенты:

500 г (2 баночки) термостатной простокваши «Простоквашино» жирностью 4%

3 спелых банана

1 ст. л. меда

Приготовление:

Очистите и крупно нарежьте бананы, залейте их простоквашей, добавьте мед. Измельчите до полной однородности и подавайте охлажденным с двумя трубочками. Вы можете добавить в смузи любые фрукты и ягоды, которые есть в вашем распоряжении.

Тост с оливье на бородинском хлебе

‌Тост с оливье на бородинском хлебе

Устроить себе новогодний завтрак можно в любое время года. Для этого вам понадобится самый праздничный салат – оливье. Удивите близких необычной подачей любимого салата и его особенно нежной, сметанной, заправкой.

Ингредиенты:

75 г (3 столовых ложки) термостатной сметаны «Простоквашино» жирностью 20%

125 г вареной говядины

75 г вареного картофеля

75 г вареной моркови

75 г консервированного зеленого горошка

75 г соленых огурцов

2 яйца

4 ломтика бородинского хлеба

зелень по вкусу

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Все продукты, включая соленые огурцы, нарежьте мелким кубиком, добавьте зеленый горошек. Перемешайте, посолите, поперчите и заправьте сметаной. Хлеб поджарьте в тостере или духовке. Выложить на теплый хлеб по 1 столовой ложке с горкой салата «Оливье», украсьте зеленью. Говядину в традиционном «Оливье» можно заменить докторской колбасой, вареной куриной грудкой или языком.

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