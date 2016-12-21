Чтобы завтрак получился сытным, и вы не успели сильно проголодаться до обеда, попробуйте сочетать в своем утреннем меню белковые блюда с углеводными, а также добавить в завтрак свежие фрукты или овощи. Отличными вариантами сытного завтрака могут стать, например, творог с мюсли и кусочками фруктов, овсяная каша и стаканчик простокваши или омлет с овощами и кусочком бородинского хлеба. Варианты завтрака, которые мы хотим вам предложить, также включают в себя белки и углеводы, фрукты или овощи, но есть у этих блюд и другой секрет – в каждое из них входят термостатные продукты.
Термостатные сметана и простокваша «Простоквашино» готовятся по особому традиционному рецепту. Молоко и сливки разливают по баночкам, затем добавляют закваску и ставят в термостатную камеру, где продукты созревают при строго выверенной температуре. Похожим способом готовили сметану и простоквашу в давние времена на Руси, только вместо современной тары использовали глиняные крынки, а тепло обеспечивала русская печка.
Итак, давайте узнаем, какой завтрак можно быстро и просто приготовить с термостатными продуктами.
Тосты с огурцами, укропом и сметаной
- 250 г (1 баночка) термостатной сметаны «Простоквашино» жирностью 20%
- 2 огурца
- 4 небольших ломтика хлеба
- перец черный свежемолотый
- пучок укропа
- крупная морская соль
Приготовление:
Измельчите в блендере укроп, добавьте сметану и продолжайте мешать до однородности. Поставьте в морозильную камеру на 15 мин. Огурцы помойте, обсушите, нарежьте тонкими кружочками, присыпьте солью и перцем. Хлеб поджарьте духовке. Выложите на теплый хлеб по 1 столовой ложке холодной укропной сметаны, сверху выложите кружочки огурца внахлест.
Смузи из бананов, простокваши и меда
Этот модный напиток готовится очень просто и получается очень вкусным. Чтобы сделать его более легким следует вместо бананов использовать овощи на свой вкус.
Ингредиенты:
- 500 г (2 баночки) термостатной простокваши «Простоквашино» жирностью 4%
- 3 спелых банана
- 1 ст. л. меда
Приготовление:
Очистите и крупно нарежьте бананы, залейте их простоквашей, добавьте мед. Измельчите до полной однородности и подавайте охлажденным с двумя трубочками. Вы можете добавить в смузи любые фрукты и ягоды, которые есть в вашем распоряжении.
Тост с оливье на бородинском хлебе
Устроить себе новогодний завтрак можно в любое время года. Для этого вам понадобится самый праздничный салат – оливье. Удивите близких необычной подачей любимого салата и его особенно нежной, сметанной, заправкой.
Ингредиенты:
- 75 г (3 столовых ложки) термостатной сметаны «Простоквашино» жирностью 20%
- 125 г вареной говядины
- 75 г вареного картофеля
- 75 г вареной моркови
- 75 г консервированного зеленого горошка
- 75 г соленых огурцов
- 2 яйца
- 4 ломтика бородинского хлеба
- зелень по вкусу
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Все продукты, включая соленые огурцы, нарежьте мелким кубиком, добавьте зеленый горошек. Перемешайте, посолите, поперчите и заправьте сметаной. Хлеб поджарьте в тостере или духовке. Выложить на теплый хлеб по 1 столовой ложке с горкой салата «Оливье», украсьте зеленью. Говядину в традиционном «Оливье» можно заменить докторской колбасой, вареной куриной грудкой или языком.
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Действительно!зачем я с утра ем кашу(на воде!)овсянную,гречневую с добавленим оливк масла??! Можно просто накидаться оливьешкой с хлебом!сытно!?да!!а здоровье,внешний вид,самочувствие(легкость в теле)... это так,пустяки...
Эй,боди позитивы,для вас меню накрапали..
Действительно!зачем я с утра ем кашу(на воде!)овсянную,гречневую с добавленим оливк масла??! Можно просто накидаться оливьешкой с хлебом!сытно!?да!!а здоровье,внешний вид,самочувствие(легкость в теле)... это так,пустяки...Эй,боди позитивы,для вас меню накрапали..
это похоже вариант завтрака после нового года)))