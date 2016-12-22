В декабре 2016 года итальянский бренд Canti запустил инстаграм-кафе с шеф-поваром Массимо Канти. Харизматичный кулинар каждую неделю делится с подписчиками инстаграм-страницы @cantirussia видео с новыми рецептами итальянской кухни и жизни по-итальянски.

1 2 3 4 5 Шеф-повар Массимо Канти рассказывает, как приготовить блюда итальянской кухни

Инстаграм-кафе Canti позволяет открыть итальянское кафе у себя дома и готовить яркие блюда, например, к вину и субботнему завтраку, для друзей или свидания. Каждое видео будет сопровождать рассказ шеф-повара Массимо Канти об истории, традициях, особенностях кухни и географии Италии.

Шеф-повар уверяет, что жить со вкусом вовсе не значит тратить много денег или усилий: «Я хочу на своем примере показать, что жить с шиком можно каждый день. Откройте и вы итальянское кафе Canti у себя дома».



Первые видео инстаграм-кафе на странице @cantirussia раскроют зрителям секреты приготовления сорбета с игристым вином, классического капрезе и пасты болоньезе. В них Массимо Канти также посоветует, как отпраздновать Новый год в итальянском стиле, и ответит на вечный вопрос, почему итальянцы столько едят и не толстеют.