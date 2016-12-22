Инстаграм-кафе Canti позволяет открыть итальянское кафе у себя дома и готовить яркие блюда, например, к вину и субботнему завтраку, для друзей или свидания. Каждое видео будет сопровождать рассказ шеф-повара Массимо Канти об истории, традициях, особенностях кухни и географии Италии.
Первые видео инстаграм-кафе на странице @cantirussia раскроют зрителям секреты приготовления сорбета с игристым вином, классического капрезе и пасты болоньезе. В них Массимо Канти также посоветует, как отпраздновать Новый год в итальянском стиле, и ответит на вечный вопрос, почему итальянцы столько едят и не толстеют.