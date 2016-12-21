В предвкушении Нового года всех охватывает «подарочная» эйфория: нужно успеть подобрать приятные мелочи для стольких людей! С чего начать покупку подарков и как сделать предпраздничный шопинг максимально выгодным, расскажет подборка идей от кэшбэк-сервиса Letyshops.

Начните с себя: красное платье Edge Street

Яркая обновка, притаившаяся в недрах гардеробной, сделает дальнейшую покупку подарков еще более приятной. Позвольте себе смелое красное платье Edge Street в качестве подарка для главного человека в вашей жизни!

Красное платье Edge Street

Белая мужская рубашка Mango

Без этого предмета гардероба представить себе современного мужчину не просто трудно – невероятно! В этом сезоне обратите внимание на качество изделия и отдайте предпочтение моделям оверсайз.

Белая мужская рубашка Mango

Джемпер с имбирным принтом

Что может быть уютнее, чем теплый пушистый джемпер, украшенный самым рождественским в мире принтом? Можно дополнить модный подарок коробкой настоящего имбирного печенья, испеченного своими руками!

Джемпер с имбирным принтом

Часы MityaVeselkov

Как продемонстрировать своему мужчине, что вы по достоинству оцениваете его ум и эрудицию? Подарите ему интеллектуальные часы, которые идеально подойдут как к деловому костюму, так и к свободному стилю одежды.

Часы MityaVeselkov

Туалетная вода Magnetic Lacoste

Сделайте предстоящий праздник невероятно стильным, подарив своему мужчине классический аромат от Lacoste

Туалетная вода Magnetic Lacoste

Кошелек Kawaii Factory

Новогодние пожелания богатства и достатка может отлично проиллюстрировать нежный кошелек с затейливым принтом.

Кошелек Kawaii Factory

Шапка и шарф Ferz

Подарите близкому человеку не только праздничное настроение, но и чувство тепла и уюта в любой, даже самый морозный день!

Шапка и шарф Ferz

Детский свитер Acoola

Этот очаровательный енот станет верным спутником малыша в любом путешествии! Подарите крохе лучшего друга, притаившегося прямо на теплом свитере.

Детский свитер Acoola

Детское платье Sisley

Маленькое черное платье должно быть в гардеробе любой девушки – и неважно, что ей всего 7 лет!

Детское платье Sisley

Что такое кэшбэк, и почему нужно покупать подарки с ним?

Кнопка «Купить с кэшбэком» под каждым подарком – неспроста. Это значит, что вы можете купить понравившуюся вещь и получить себе обратно часть потраченных на нее денег. Ведь часто бывает, что стремление подарить что-нибудь чудесное абсолютно всем родным и знакомым может не только принести радость, но и ударить по кошельку. Чтобы этого не случилось, существует кэшбэк-сервис LetyShops. Он приводит в магазин покупателей и получает за это вознаграждение. Большую часть этого вознаграждения LetyShops отправляет обратно клиенту. Всего на сайте LetyShops вы найдете около тысячи магазинов-партнеров, покупая в которых, вы будете получать свой кэшбэк. Система очень простая: нужно лишь зарегистрироваться на сервисе LetyShops, а затем совершать онлайн-покупки как обычно. Часть денег с каждой покупки будет выводиться на ваш счет – экономить теперь невероятно просто!

Дни Lamoda на LetyShops

Специально к новогодним праздникам кэшбэк-сервис LetyShops и интернет-магазин Lamoda устраивают потрясающую акцию со скидками до 50% и повышенным кэшбэком 15%.

Но самым главным сюрпризом для покупателей станет розыгрыш 10 сертификатов номиналом 5000 рублей на покупки в Lamoda, а также суперприз – путевка на двоих в Арабские Эмираты!

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