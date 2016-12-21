В предвкушении Нового года всех охватывает «подарочная» эйфория: нужно успеть подобрать приятные мелочи для стольких людей! С чего начать покупку подарков и как сделать предпраздничный шопинг максимально выгодным, расскажет подборка идей от кэшбэк-сервиса Letyshops.
Начните с себя: красное платье Edge Street
Яркая обновка, притаившаяся в недрах гардеробной, сделает дальнейшую покупку подарков еще более приятной. Позвольте себе смелое красное платье Edge Street в качестве подарка для главного человека в вашей жизни!
Белая мужская рубашка Mango
Без этого предмета гардероба представить себе современного мужчину не просто трудно – невероятно! В этом сезоне обратите внимание на качество изделия и отдайте предпочтение моделям оверсайз.
Джемпер с имбирным принтом
Что может быть уютнее, чем теплый пушистый джемпер, украшенный самым рождественским в мире принтом? Можно дополнить модный подарок коробкой настоящего имбирного печенья, испеченного своими руками!
Часы MityaVeselkov
Как продемонстрировать своему мужчине, что вы по достоинству оцениваете его ум и эрудицию? Подарите ему интеллектуальные часы, которые идеально подойдут как к деловому костюму, так и к свободному стилю одежды.
Туалетная вода Magnetic Lacoste
Сделайте предстоящий праздник невероятно стильным, подарив своему мужчине классический аромат от Lacoste
Кошелек Kawaii Factory
Новогодние пожелания богатства и достатка может отлично проиллюстрировать нежный кошелек с затейливым принтом.
Шапка и шарф Ferz
Подарите близкому человеку не только праздничное настроение, но и чувство тепла и уюта в любой, даже самый морозный день!
Детский свитер Acoola
Этот очаровательный енот станет верным спутником малыша в любом путешествии! Подарите крохе лучшего друга, притаившегося прямо на теплом свитере.
Детское платье Sisley
Маленькое черное платье должно быть в гардеробе любой девушки – и неважно, что ей всего 7 лет!
Что такое кэшбэк, и почему нужно покупать подарки с ним?
Кнопка «Купить с кэшбэком» под каждым подарком – неспроста. Это значит, что вы можете купить понравившуюся вещь и получить себе обратно часть потраченных на нее денег. Ведь часто бывает, что стремление подарить что-нибудь чудесное абсолютно всем родным и знакомым может не только принести радость, но и ударить по кошельку. Чтобы этого не случилось, существует кэшбэк-сервис LetyShops. Он приводит в магазин покупателей и получает за это вознаграждение. Большую часть этого вознаграждения LetyShops отправляет обратно клиенту. Всего на сайте LetyShops вы найдете около тысячи магазинов-партнеров, покупая в которых, вы будете получать свой кэшбэк. Система очень простая: нужно лишь зарегистрироваться на сервисе LetyShops, а затем совершать онлайн-покупки как обычно. Часть денег с каждой покупки будет выводиться на ваш счет – экономить теперь невероятно просто!
Дни Lamoda на LetyShops
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Несколько дней назад была статья, где джемперы и свитеры с подобными "имбирными принтами" назвались уродливыми. Где логика?
Проще всего выбирать подарки детям) Им все к лицу и любая игрушка принесет море радости.
Несколько дней назад была статья, где джемперы и свитеры с подобными "имбирными принтами" назвались уродливыми. Где логика?