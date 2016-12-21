25 декабря джелатерия «Пломбир», так полюбившаяся москвичам, открывает кухню. Дата выбрана не случайно – это день католического Рождества.

1 2 3 4 5 6 Джелатерия «Пломбир» запускает кухню

Постоянные посетители кафе были так довольны вкусом авторского мороженого, что просили открыть еще и кухню. Теперь в главном кафе на Лубянском проезде, 15, можно попробовать простые, но очень вкусные блюда итальянской кухни.

В ближайших планах также добавление в меню блюд с добавлением джелато с необычными вкусами, которые уже присутствуют на витринах сети: белые грибы, горгонзола и тыква, например.

«Пломбир» обещает, что цены в кафе останутся демократичными. Для кафе важно, чтобы люди покидали его с ощущением счастья, ведь именно этот ингредиент добавляется во все блюда!

"Пломбир"