Джелатерия «Пломбир» запускает кухню

Постоянные посетители кафе были так довольны вкусом авторского мороженого, что просили открыть еще и кухню. Теперь в главном кафе на Лубянском проезде, 15, можно попробовать простые, но очень вкусные блюда итальянской кухни.
В ближайших планах также добавление в меню блюд с добавлением джелато с необычными вкусами, которые уже присутствуют на витринах сети: белые грибы, горгонзола и тыква, например.
«Пломбир» обещает, что цены в кафе останутся демократичными. Для кафе важно, чтобы люди покидали его с ощущением счастья, ведь именно этот ингредиент добавляется во все блюда!
- Лубянский проезд, дом 15, строение 2
8 (495) 792 22 02
gelatomoscow.ru