Такой вопрос задают себе многие накануне Нового года. Настроение уже праздничное, и хочется поделиться им с друзьями. Но как сделать так, чтобы все остались довольны? О том, что для этого нужно, мы узнали у главных трендсеттеров и теперь делимся их рецептами с вами.

За любой яркой и успешной импровизацией всегда скрываются продуманные домашние заготовки. Так и с вечеринкой: чем лучше продуманы ее главные составные части, тем веселее она проходит. А как показывает мировая практика, любая вечеринка состоит из следующих составных частей: еда, напитки, разговоры, музыка, игры и фильмы. Разберемся с каждым по отдельности.

Музыка

Это душа любой вечеринки. Но как угодить с ней всем и что включить, чтобы не отвлекала от приятного общения с теми, кого давно не видел? «Если домашняя вечеринка предполагает «всех своих», уже важно создавать настроение, - считает продюсер и диджей Дарья Яструбицкая. - Все зависит от ваших планов на дальнейший вечер. Бескомпромиссные композиции disco/soul/funk/boogie помогут задать правильный тон в начале. Все любят такую музыку, просто не все об этом говорят. В любом случае в середине вечеринки кто-нибудь обязательно поставит Destiny’s Child».

Не будем забывать, что в смартфоне у каждого современного человека хранится внушительный плейлист из любимых мелодий. А если в доме есть колонка с Bluetooth, то эта коллекция может в любой момент стать достоянием всех посетителей вечеринки. Нужно только договориться, кто за кем будет ставить свои любимые песни.

Разговоры

В любой компании есть те, кто любит быть в центре внимания и умеет рассказывать интересные и смешные истории. Иногда эти истории уже все знают наизусть, но все равно вынуждены их слушать по десятому разу. И наоборот, есть люди отмалчивающиеся, хотя им есть что рассказать новенького. Хозяйка вечеринки должна эту несправедливость исправлять и помогать своим робким друзьям участвовать в беседе. «Главное на вечеринках – это просто говорить ради того, чтобы говорить, - считает телеведущий Тимур Соловьев. - Доброжелательное общение само по себе является конечной целью светских бесед! Кстати, это не всегда и не всем удается». Приятелей иногда можно и провоцировать, подкидывая им разные вопросы на актуальные темы. «Если становится совсем скучно, то можно поговорить о вечном – о парковках, или о высоком – о ценах на жилье, - подсказывает Тимур. - Это крайняя мера, которая может всех взбодрить. Дальше следуют услуги ЖКХ и, как кульминация, индекс Доу-Джонса и расширение НАТО на восток».

Еда

Меню вечеринки нужно продумать так, чтобы она не превращалась в застолье. Для этого еда должна быть такой, чтоб ее удобно было брать руками. «Это может быть икра, крабы, хамон, сыр, свежая морковка и сельдерей (если среди ваших гостей есть вегетарианцы). Для предновогодней вечеринки больше всего подходят устрицы, - считает ресторатор Степан Михалков. - На десерт: панакотта, тирамису, мороженое и побольше фруктов, особенно мандаринов. Не обязательно все готовить самостоятельно, можно заказать что-то в ресторане, можно попросить друзей принести что-то с собой». Не нужно выкладывать на стол все сразу, можно это делать небольшими партиями. И еще важно, чтобы еда сочеталась с теми напитками, которыми вы запланировали угощать гостей».

Напитки

Кто бы что ни говорил, но самым подходящим напитком в канун Нового года остается шампанское. Ничего так не поднимает настроение, как прохладное свежее игристое, разлитое в стеклянные бокалы. Для домашних вечеринок особенно подходит французское шампанское #Mercier. Созданное в сердце Шампани, в погребах знаменитого Дома в Эперне, оно понятно и доступно всем. «Благодаря совей свежести, интенсивности и фруктовым нотам оно легко пьется, – говорит посол и наследник дома #Mercier Эммануэль Мерсье. - Наше шампанское стало непременным атрибутом семейных застолий и дружеских встреч во Франции. Оно создает доверительную атмосферу». Легкое и ароматное вино давно обрело популярность и за пределами Франции. В России оно представлено двумя сортами – брют и розе (особенно популярное у женщин).

Дом Mercier прославился не только шампанским, но и экстравагантными выходками своего создателя Эжена Мерсье. Например, для участия в Промышленной выставке 1889 года в Париже он сделал на заказ гигантскую дубовую бочку объемом в 23 тонны (эквивалент 200 000 стандартных бутылок шампанского). Бочку можно увидеть и сейчас, она находится в дегустационном зале Mercier. Ему же в голову пришла идея снять первый рекламный фильм о шампанском. И заказал он его первым кинематографистам - братьям Люмьер. Фильм прекрасно сохранился до наших дней. «У нас считается хорошим тоном, кода гости приносят с собой на вечеринку несколько бутылок шампанского, - добавляет господин Мерсье. – Надеюсь, в России тоже есть подобное правило».

Игры

Несколько лет назад все сходили с ума от игры в «Мафию». Потом ее сменили игры на воображение, такие как «Имаджинариум» или ее японский аналог «Диксит». «Мое последнее открытие – игра «Правда или действие», – признается галеристка Мари Коберидзе. - Я впервые попробовала ее неделю назад. Очень интересная игра, определенно поиграем в нее с компанией друзей снова. Обычно мы играем в «Джокер». Сами вечеринки чаще всего собираются вокруг этой игры. Это традиция, которая перешла к нам от родителей, – в Грузии очень любят эту игру, да и карточные игры вообще. Для вечеринок подходят любые интеллектуальные игры. Например, викторины, где есть вопросы из разных областей: географии, истории, культурологии… Это не просто способ развлечься, но и отличная возможность узнать что-то новое. Помню, в детстве, когда друзья родителей собирались вечерами, среди них были очень интересные люди, играть с которыми было весело и познавательно! В таких играх однозначно есть элемент азарта!»

Кино

Вечеринка для друзей может плавно перейти в совместный кинопросмотр. Тем более что это вполне доступно технически. Многие давно уже обзавелись собственными домашними кинотеатрами. «Перед Новым годом я всегда жду волшебства и чуда- говорит актриса Екатерина Вуличенко.-Поэтому в преддверии праздника нужно смотреть какие-нибудь красивые костюмированные сказки, мистические триллеры или хорошую фантастику. Например «Фантастические твари и где они обитают» – фильм, который понравится, как мне кажется, людям любого возраста. Не такой мрачный, как последние фильмы Поттерианы, а очень красивый и с интересным сюжетом. Над сценарием фильма работала сама Роулинг, и это чувствуется. Последний фильм братьев Коэнов «Виват, Цезарь» тоже украсит любой вечер. Это умная, смешная комедия с потрясающим актерским составом. Лично для себя я открыла в нем Ченнинга Татума». Тем, кто переключился на сериалы, наверняка будет интересно посмотреть вместе такие прогремевшие новинки, как «Мир дикого Запада» и «Молодой папа».