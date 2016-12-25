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Вся страна обсуждала казус, произошедший на неделе на Первом канале: трансляцию хоккейного кубка имени этой же организации отменили, пустив вместо этого в эфир «Давай поженимся». Логика руководства предельно проста и нам, например, понятна — у второй передачи рейтинги намного лучше. Мы, может, тоже хотели бы публиковать исключительно новости театра, но их читают почему-то не так хорошо, как статьи о «шарах» Анастасии Квитко…
Другие новости: мы не писали, но не можем молчать
Хотим поделиться с вами нашими находками, которые помогают взглянуть на наших постоянных героев по-новому, а заодно узнать массу любопытного и познавательного не только о звездах, но о жизни вообще. Об этом не напишут все журналы, газеты и порталы, но это точно стоит увидеть.
Новости Woman.ru
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Ну как умудриться потратить на это похищение 110 тыщ баксов?? На что он их потратил? Суточная аренда бункера такая дорогая? А девушке респект, раз до этого не купилась на его связи и деньги.