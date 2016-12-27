Уже видели красные машины Coca-Cola в своем городе? Это Рождественский караван — волонтерский проект компании Coca-Cola Россия. Вот уже 16 лет перед Новым годом компания привлекает благотворительные фонды и волонтеров, чтобы помочь детям из детских домов и маленьким пациентам больниц почувствовать сказку. На сей раз караван сделает остановки в 65 городах России, а адресатами программы впервые станут дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Партнером проекта в этом году выступил благотворительный фонд Елены Исинбаевой — первой женщины, взявшей высоту 5 метров в прыжках в высоту.

Coca-Cola и фонд Елены Исинбаевой связывает давняя дружба. Ровно год назад в рамках сотрудничества в детских домах Москвы, Санкт-Петербурга, Новочеркасска, Верхнего Тагила, города Волжского Волгоградской области и Пскова было построено восемь спортивных площадок. И еще три появятся в 2017 году.

«Дети, живущие в детских домах, по большей части проводят время в закрытых помещениях, а мы даем им возможность выйти на улицу и заниматься воркаутом на открытом воздухе, — говорит Елена Исинбаева. — Так что мне и моему фонду очень приятно видеть, что наше сотрудничество с компанией Coca-Cola приносит детям реальную пользу».

Главное достоинство спортивных площадок — возможность заниматься без специальной подготовки и инвентаря: все необходимое для полноценной силовой тренировки уже построено.

«Мы предлагаем молодежи альтернативу для здорового времяпрепровождения, — рассказывает Елена. — Для этого мы строим спортивные комплексы на открытом воздухе, доступ к которым открыт 24/7».

Рождественский караван Coca-Cola будет путешествовать по России до 13 января. В общей сложности будет сделано 150 остановок. В рамках программы волонтеры Coca-Cola организуют елки, дарят подарки, проводят мастер-классы по социальной адаптации и профориентации и раздают праздничное настроение — тем, кому оно сейчас особенно нужно.