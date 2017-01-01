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1 2 3 ... 14 Самое громкое преступление конца прошлого года: некой москвичке так понравилась нарядная елка в соседнем подъезде, что она решила транспортировать ее в свой. Правда, вычислили горе-похитительницу очень быстро — по следам из игрушек, ведущим на место преступления

Хотим поделиться с вами нашими находками, которые помогают взглянуть на наших постоянных героев по-новому, а заодно узнать массу любопытного и познавательного не только о звездах, но о жизни вообще. Об этом не напишут все журналы, газеты и порталы, но это точно стоит увидеть.