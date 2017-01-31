Компания Nescafe Dolce Gusto начала сотрудничество с обладателем премии «Грэмми» will.i.am и запустила глобальную кампанию «Креатив раскрывает новые грани привычного». Инициатива строится вокруг идеи о силе креатива и проводит параллель между созданием музыки и кофе.

В рамках кампании «Креатив раскрывает новые грани привычного» был снят динамичный фильм с участием will.i.am. Режиссерами короткометражки стали Диего Контрерас и Саломон Лайтлем.

«Я согласился сотрудничать с Nescafe Dolce Gusto, потому что основной темой кампании было творчество, которое является огромной частью меня и основным моим занятием. Nescafe Dolce Gusto стремится к созданию кофе с лучшим вкусом, также как я стремлюсь создавать музыку высшего качества», — прокомментировал коллаборацию will.i.am.

В дополнительных материалах к фильму можно увидеть разнообразный контент с интервью певца will.i.am и бариста Nescafe Dolce Gusto Ола Перссона, в котором они делятся профессиональными секретами.

С оригинальным контентом уже можно ознакомиться на официальном сайте.