Отличные новости для ценителей качественного чая: теперь не нужно ехать за границу, чтобы насладиться ароматным напитком — необычные купажи можно приобрести в чайном бутике Newby London, который не так давно открылся в столице. Так, в заведении уже представлена уникальная чайная коллекция из восьми купажей, получившая название Gourmet.

В Gourmet Collection собраны редкие чайные купажи: от мягкого и сладковатого зеленого «Империор Грин» до Мускани, который выращивается на высокогорье Гималаев.

Для настоящих ценителей тонизирующего напитка бутик Newby London приготовил коллекцию чаев в удобном мини-формате. К слову, миниатюрные баночки с чаем станут отличным подарком на грядущие праздники.

Помимо этого, в московском бутике Newby London представлено более 150 сортов чая и тизанов (травяные сборы, — прим. Woman.ru), а также широкий выбор подарочных наборов и сертификатов.

Бутик Newby London