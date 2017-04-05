7 апреля в московском клубе Gipsy пройдет закрытый предпремьерный показ нового фильма Фредерика Бегбедера — «L’Ideal» («Идеаль»). Сам Фредерик — автор сценария и режиссер — станет специальным гостем показа.

Фредерик Бегбедер

7 апреля в Москве Бегбедер вернет на сцену свое собственное альтер-эго — героя романа (и фильма) «99 франков» по имени Октав Паранго. На этот раз успешный и циничный рекламист приезжает в Россию: он ищет новое рекламное лицо для мирового гиганта косметической индустрии. Закружившись в вихре снега, красавиц и кокаина, потерянный среди мощнейших контрастов российской роскоши и нищеты, Октав неожиданно для себя беззаветно влюбляется... «Идеаль» — вывернутый наизнанку роман-исповедь, парадоксальный и ироничный фильм о мире, подчиненном диктатуре моды, гламура и утонченного разврата. А еще — о любви: по Тургеневу и по Бегбедеру.Эстет и сноб, профессиональный рекламщик и горячий сторонник коммунистов, философ и DJ Фредерик Бегбедер лично представит свою новую провокационную картину зрителям и пообщается с гостями показа в неформальной обстановке. Фуршет, шампанское, хорошая музыка, правильная атмосфера… И никакой «четвертой стены»!

Билеты на VIP-показ и вечеринку в клубе Gipsy - уже на официальном сайте мероприятия.