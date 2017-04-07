В январе этого года индийские дровосеки заметили неумытого и израненного ребенка, однако забрать с собой его не смогли, так как их тут же окружила стая обезьян. Разлучить «человеческого детеныша» с дикими животными удалось только полицейскому патрулю. Поведение девочки показалось очень странным стражам порядка: она не могла говорить, передвигалась на четвереньках, ела с пола и вообще отличалась звериными повадками.
Индийская газета Times of India сообщает, что ребенок, имя которого так и остается неизвестным, очень боится людей. Однако медикам удалось добиться заметного прогресса: девочка уже начала передвигаться только на ногах, реагировать на человеческую речь и даже иногда улыбаться.
Полиции так и не удалось выяснить, как долго девочка жила в лесу и при каких обстоятельств оказалась среди животных.
К сожалению , опыт показывает, что такие дети не возвращаются в социум. И при первой возможности продолжают вести себя, как животные. Маугли, которых находили и возвращали к людям так и не очеловечелись.
Нормальной жизни у неё уже не сложится, и говорить в таком возрасте девочка не начнёт. Обезьяны молодцы, восхищаюсь животными.
Нормальной жизни у неё уже не сложится, и говорить в таком возрасте девочка не начнёт. Обезьяны молодцы, восхищаюсь животными.
Странно, что ее никто не съел
Странно, что ее никто не съел
От тигра я думаю никакая стая не защитит, разве что горилл
И вообще, если она имеет повадки звериные, как может улыбаться? Показывать зубы у животных это признак агрессии. Я думаю, это был звериный оскал, защитная реакция, наверно она людей боялась
Жаль ребенка. Лучше бы оставили ее уже там, среди обезьян. Сейчас это для нее лишь излишний стресс, который ни к чему не приведет.
в Индии половина населения такие