На днях индийские СМИ сообщили о том, что несколько месяцев назад в лесной местности в городе Бахрайч была найдена 8-летняя девочка, которая не умеет ни ходить, ни говорить. История ребенка удивительным образом напоминает сюжет повести «Книга Джунглей».

1 2 3 4 5 6 В индийском лесу обнаружили безымянную девочку, которая не умеет говорить и предпочитает передвигаться на четвереньках

В январе этого года индийские дровосеки заметили неумытого и израненного ребенка, однако забрать с собой его не смогли, так как их тут же окружила стая обезьян. Разлучить «человеческого детеныша» с дикими животными удалось только полицейскому патрулю. Поведение девочки показалось очень странным стражам порядка: она не могла говорить, передвигалась на четвереньках, ела с пола и вообще отличалась звериными повадками.

Индийская газета Times of India сообщает, что ребенок, имя которого так и остается неизвестным, очень боится людей. Однако медикам удалось добиться заметного прогресса: девочка уже начала передвигаться только на ногах, реагировать на человеческую речь и даже иногда улыбаться.

«Она по-прежнему не может говорить, но понимает нас», — поделился с журналистами лечащий девочку-маугли врач Д. К. Сингх.

Полиции так и не удалось выяснить, как долго девочка жила в лесу и при каких обстоятельств оказалась среди животных.

