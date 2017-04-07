Многие люди предвзято относятся к российскому кинематографу, дескать, до уровня Голливуда мы еще, мягко говоря, не дотягиваем, да и вообще качество наших фильмов оставляет желать лучшего. Этот стереотип разрушает новая картина режиссера Дмитрия Киселева «Время первых», в которой рассказывается о первом в мировой истории выходе человека в открытый космос.
К созданию фильма приложили руку Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, а главным консультантом выступил космонавт Алексей Леонов — именно ему принадлежит подвиг, о котором рассказывается в киноленте.
Первые зрители благосклонно отзываются о картине: Сеть уже заполнили положительные рецензии и восторженные комментарии. На днях о фильме «Время первых» в Инстаграме высказалась и Ксения Собчак. Медиадива оценила как актерскую работу, так и визуальную составляющую картины.
Смотрите «Время первых», чтобы лично убедиться в том, что российский кинематограф еще жив!
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