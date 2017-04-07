Раздумываете над тем, какой фильм посмотреть вместе с ребенком? Совместить приятное с полезным можно, оценив картину «Время первых» — вы не только отлично проведете время, и узнаете много нового.

Любой нормальный ребенок предпочтет героический кинокомикс полезному и познавательному фильму. С фильмом «Время первых» вам повезло – это и героика, и динамичный экшн, и спецэффекты, и при этом история наших, непридуманных героев, покорителей космоса. Это история легендарного полета корабля Восход-2 и первого выхода человека в открытый космос. Подробности полета все эти годы были засекречены, а весь он был цепью нештатных ситуаций, каждая из которых могла стать смертельной. И только невероятная воля к жизни и героизм экипажа позволили этой миссии завершиться благополучно.

Какой мальчишка откажется такое смотреть?

И пусть действия фильма разворачиваются в далеком 1965 году, сцены в космосе захватывают так, как будто это происходит в фантастическом фильме, а компьютерная графика ничуть не уступает лучшим Голливудским аналогам. Ну а главным бонусом для родителя будет то, что ребенок узнает, что кроме Гагарина был еще и Алексей Леонов, который первый вышел в открытый космос, и Павел Беляев, который первым в истории посадил космический корабль вручную.

«Время первых» - это настоящее кино, большое кино, после которого ваш ребенок надолго заболеет темой космоса!

На правах рекламы.