Популярный сериал 90-х был показан всего один раз, но его до сих пор помнят все. Именами героев мексиканской теленовеллы называли домашних животных. Мамы хотели такое же платье, как у Даниэлы Лоренте, а их дочки – как у маленькой Моники. И каждая «рашен гёрл» мечтала встретить своего Хуана Антонио во время круиза вместо «бухгалтера на вишневой девятке». А саундтрек к сериалу Art of Noise (Three Fingers Of) Love узнаваем с первых нот.
«Моя вторая мама» - это история о красивой и сильной женщине Даниэле, чья жизнь однажды перевернулась с ног на голову. Ее муж оказался подлецом, который жил двойной жизнью и вдобавок обкрадывал ее. Разобравшись с негодяем, она отправляется в круиз, где знакомится с привлекательным бизнесменом. У неё разбито сердце, он – вдовец и один воспитывает дочь. Но это только начало мексиканских страстей, предательств и, конечно, большой красивой любви.
Факты
- Мария Сорте никогда не хотела быть актрисой и мечтала стать врачом
- Сериал был номинирован на 9 премий TVyNovelas и 6 из них одержали победу
- Главная героиня сериала до сих пор получает письма от российских поклонников.