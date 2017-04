«Моя вторая мама» - культовый сериал, сумевший покорить постсоветское пространство, стартует с 10 апреля по будням в 22:15 на канале «Ю».

Сериал «Моя вторая мама» стартует на телеканале «Ю»

Популярный сериал 90-х был показан всего один раз, но его до сих пор помнят все. Именами героев мексиканской теленовеллы называли домашних животных. Мамы хотели такое же платье, как у Даниэлы Лоренте, а их дочки – как у маленькой Моники. И каждая «рашен гёрл» мечтала встретить своего Хуана Антонио во время круиза вместо «бухгалтера на вишневой девятке». А саундтрек к сериалу Art of Noise (Three Fingers Of) Love узнаваем с первых нот.

«Моя вторая мама» - это история о красивой и сильной женщине Даниэле, чья жизнь однажды перевернулась с ног на голову. Ее муж оказался подлецом, который жил двойной жизнью и вдобавок обкрадывал ее. Разобравшись с негодяем, она отправляется в круиз, где знакомится с привлекательным бизнесменом. У неё разбито сердце, он – вдовец и один воспитывает дочь. Но это только начало мексиканских страстей, предательств и, конечно, большой красивой любви.

Факты