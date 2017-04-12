Ярослав Сергеев: «Мне нравятся люди с активной жизнью, которые путешествуют, занимаются спортом и, особенно, его экстремальными видами. Лет семь назад на этой почве я разговорился с девушкой Олесей из Казани, которая имела десятилетний стаж отчаянной лыжницы и покорила все кавказские склоны - Приэльбрусье, Домбай. На момент нашего знакомства она как раз планировала очередную поездку в горы с друзьями. Она заинтересовала меня своей профессией. Леся – художник и дизайнер интерьеров, она пишет картины с шести лет и оформляла Казанский оперный театр. Сочетание показалось мне ярким и креативным. С одной стороны - снег, горные лыжи, скорость и адреналин, а с другой стороны – кисти, краски, орнаменты и пейзажи. Мы переписывались пару недель. Она делилась со мной своими идеями об активном отдыхе - велопоход по Кольскому полуострову, сплав по горной реке, подземные путешествия по пещерам.
Олеся Сергеева: «Когда Ярослав написал мне – давай я приеду, я не восприняла это всерьез и пошутила: приезжай, конечно! Могла бы я подумать, что через десять минут он купит билет на самолет в Казань? Какой-то малознакомый собеседник из интернета! Мы встретились в аэропорту, закинули вещи ко мне и отправились гулять. Мне хотелось показать ему город своего детства. Казань очень разная – современная и в тоже время древняя, пестрая, пропитанная духом многих поколений и культур. Мы прогуляли и проговорили весь день, посидели в модном тогда Dream cafe, а вечером пошли попробовать основательную татарскую кухню в известный и сейчас «Дом татарской кулинарии».
На следующий день Ярослав и Олеся, как и договаривались, отправились в соседнюю Марийскую республику, в которой уже плотно лежал снег. Пустая электричка донесла их до крошечной марийской деревушки Яльчик, в которой был один единственный магазин и несколько домов. Потом они долго шли через заснеженный лес, чтобы уже в сумерках поставить палатку на берегу лесного озера. Разжигали костер, Ярослав купался в ледяной ноябрьской воде, схваченной вдоль берега первым ледком, а ночью долго сидели под черным Поволжским небом с кружками бехеровки в руках и разговаривали. Так «Мамба» объединила сердца.
Через два месяца они решили жить вместе, и Леся переехала в Москву. Сейчас у них растет прекрасный белокурый сын Тимофей, Ярослав все также работает в «Мамбе», а его жена готовит ему по воскресеньям ароматную татарскую выпечку. Леся не забросила писать картины, их дом полон холстов с натюрмортами цветущей сирени, яркими сюжетами импрессионизма и пестрыми этническими орнаментами. Многие из ее картин висят в офисе «Мамбы» как напоминание о счастливом финале самого обычного онлайн-знакомства.