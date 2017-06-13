Солнечный Лос-Анджелес может заставить любого, даже самого неромантичного человека в мире поверить в настоящую любовь, пусть и на несколько дней. Он угостит ее самым невкусным кофе в городе, а она выбросит его букет в помойку. Их свидания будут неудачными, но веселыми. А куда приведут эти отношения, казалось бы, не подходящих друг другу людей, можно будет увидеть в российских кинотеатрах с 28 сентября. А пока Woman.ru представляет трейлер картины «Любовь в городе ангелов», где главную роль сыграла звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова.

Их отношения заранее обречены на провал, ведь он даже не знает, как ее зовут, а она сделает все, чтобы втянуть его в новую, сумасшедшую авантюру. Но чем закончится роман героев фильма «Любовь в городе ангелов»? Ведь эти несколько дней, проведенные вместе, станут в жизни каждого из них самыми прекрасными.