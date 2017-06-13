Их отношения заранее обречены на провал, ведь он даже не знает, как ее зовут, а она сделает все, чтобы втянуть его в новую, сумасшедшую авантюру. Но чем закончится роман героев фильма «Любовь в городе ангелов»? Ведь эти несколько дней, проведенные вместе, станут в жизни каждого из них самыми прекрасными.
Видео дня: трейлер фильма «Любовь в городе ангелов» эксклюзивно на Woman.ru
Солнечный Лос-Анджелес может заставить любого, даже самого неромантичного человека в мире поверить в настоящую любовь, пусть и на несколько дней. Он угостит ее самым невкусным кофе в городе, а она выбросит его букет в помойку. Их свидания будут неудачными, но веселыми. Woman.ru представляет трейлер картины«Любовь в городе ангелов», где главную роль сыграла звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова.
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ой, как мне нравится Рудова!!! жду с нетерпением новый фильм с ней!!
Рудова даже в трейлере выглядит наигранно
А почему нельзя снять в фильм в Екатеринбурге, или во Владивостоке или Воронеже? В чем смысл сьемок в штатах российских фильмов с русскими актерами?
А почему нельзя снять в фильм в Екатеринбурге, или во Владивостоке или Воронеже? В чем смысл сьемок в штатах российских фильмов с русскими актерами?
Какая разница где снимать плохое кино. Лучше от местоположения оно не станет
Какая разница где снимать плохое кино. Лучше от местоположения оно не станет
)))) это точно
Рудова такая никакая.
нежность из трейлера льется! актеры очень красивые
а мне тоже она нравится, очень нежная и милая, и партнер ее очень даже секси :)))
"Наш" ответ ЛаЛаЛэнду?) - судя по трейлеру фигня(