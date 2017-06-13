Жительница Великобритании Кэтлин Мартин и представить себе не могла, что случайное знакомство с юношей, который младше нее почти в два раза, станет судьбоносным. Через семь месяцев после начала их романа женщина забеременела. А в прошлом году юный избранник Кэтлин самостоятельно принял у нее роды.

1 2 3 ... 8 16-летний Джек Фусиле не побоялся принять роды у 31-летней возлюбленной

Два года назад Кэтлин Мартин закрутила роман с Джеком Фусиле: молодому человеку не было и 16 лет, когда они начали встречаться после знакомства на Фейсбуке. Почти 15-летняя разница в возрасте не смутила их, и вскоре они начали жить вместе, несмотря на недовольство родственников Джека.

В прошлом году Кэтлин, у которой уже есть двое детей от предыдущих отношений, забеременела от юного несовершеннолетнего любовника. Джек обрадовался, что станет отцом, и устроился автомойщиком, чтобы прокормить семью.

Беременность Мартин протекала без осложнений. Однако ближе к концу срока она почувствовала себя неважно и обратилась к медикам. Врачи отказались ее госпитализировать, ссылаясь на то, что до родов ей еще месяц. Через время Кэтлин вновь пожаловалась на недомогание, но доктора в очередной раз отправили ее домой. А через несколько дней после этого женщина поняла, что до больницы уже не доедет, но ее юный ухажер не растерялся и сообразил, как действовать в такой ситуации. Молодой человек помог избраннице освободиться от одежды и позвонил в больницу: врачи давали ему инструкции по телефону.

«Джек действовал на «автопилоте». Все произошло буквально за несколько минут. Джек не побоялся принять нашего ребенка, хотя большинство взрослых мужчин падают в обморок в родильных палатах», — рассказала Кэтлин изданию The Sun. «Джек действовал на «автопилоте». Все произошло буквально за несколько минут. Джек не побоялся принять нашего ребенка, хотя большинство взрослых мужчин падают в обморок в родильных палатах», — рассказала Кэтлин изданию The Sun.

Мартин вообще не нарадуется молодому избраннику: вместо того, чтобы развлекаться со сверстниками, юноша всегда спешит домой к ней и их маленькому сыну Джею. А Джек, по собственному признанию, гордится своим поступком и души не чает в ребенке.

