Два года назад Кэтлин Мартин закрутила роман с Джеком Фусиле: молодому человеку не было и 16 лет, когда они начали встречаться после знакомства на Фейсбуке. Почти 15-летняя разница в возрасте не смутила их, и вскоре они начали жить вместе, несмотря на недовольство родственников Джека.
В прошлом году Кэтлин, у которой уже есть двое детей от предыдущих отношений, забеременела от юного несовершеннолетнего любовника. Джек обрадовался, что станет отцом, и устроился автомойщиком, чтобы прокормить семью.
Беременность Мартин протекала без осложнений. Однако ближе к концу срока она почувствовала себя неважно и обратилась к медикам. Врачи отказались ее госпитализировать, ссылаясь на то, что до родов ей еще месяц. Через время Кэтлин вновь пожаловалась на недомогание, но доктора в очередной раз отправили ее домой. А через несколько дней после этого женщина поняла, что до больницы уже не доедет, но ее юный ухажер не растерялся и сообразил, как действовать в такой ситуации. Молодой человек помог избраннице освободиться от одежды и позвонил в больницу: врачи давали ему инструкции по телефону.
Мартин вообще не нарадуется молодому избраннику: вместо того, чтобы развлекаться со сверстниками, юноша всегда спешит домой к ней и их маленькому сыну Джею. А Джек, по собственному признанию, гордится своим поступком и души не чает в ребенке.
такое ощущение что Вуман начинают активно внедрять в головы читательницам это явление "мальчик+вз.женщина"... слишком часто публикуют подобные истории отношений.
а разве такое возможно? ему же ему еще нет 18.. или я не понимаю чего-то
Вот такая медицина у них! А мы все превозносим, мол вот у них.. Да какие бы не были наши больницы без ремонта, и лоска, но роженниц наших часто наоборот затюкают с этими госпитализациями, осмотрами и тд. Каждую неделю вообще-то посещаешь врача на последнем сроке, запариваешься уже туда ходить, а тут врачи отказали в госпитализации! Невероятно! Эх, радуйтесь нашей медицине, там просто так бесплатно и скорую не вызвать.
Вот так британские бабцы в самом соку получают удовольствие от жизни пока наших женщин оскорбляют все кто ни попадя и называют сморщенными
Завидуйте постсоветские бабенки ) Ваше мужло так и будет величать вас старухами после 25. А на западе женщины молодых юзают.
Вот так британские бабцы в самом соку получают удовольствие от жизни пока наших женщин оскорбляют все кто ни попадя и называют сморщенными
Так тут на днях про похожую историю в России писали.
Хи-хи, на фото втроем - будто мама с 2-мя сыночками)))
Вот такая медицина у них! А мы все превозносим, мол вот у них.. Да какие бы не были наши больницы без ремонта, и лоска, но роженниц наших часто наоборот затюкают с этими госпитализациями, осмотрами и тд. Каждую неделю вообще-то посещаешь врача на последнем сроке, запариваешься уже туда ходить, а тут врачи отказали в госпитализации! Невероятно! Эх, радуйтесь нашей медицине, там просто так бесплатно и скорую не вызвать.
Ну и бровищи у нее, ужас.