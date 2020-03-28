«С января в Москве ввели так называемую двухпоточную систему сортировки мусора: это значит, что все отходы достаточно сортировать на ''сухие и чистые'' (все виды упаковки — пластик, бумага, картон, стекло) и ''загрязненные'' (пищевые отходы и сильно намокшая упаковка). Больше нет необходимости делить сухие отходы более детально и вникать, какой перед вами вид пластика. Главное, ополаскивать тару, убирать все следы пищи с пластика или бутылки, иначе все усилия по сортировке отходов будут напрасны: тара со следами органики для переработки непригодна».



Кстати, баки для раздельного сбора мусора сегодня появились во всех столичных дворах: серые (или с серыми наклейками) — для смешанных отходов, синие (или с синими наклейками) — для сухих и чистых.

«Я знаю, что пока не все москвичи привыкли к новой системе, случается путаница, многие люди даже не обращают внимание на цвета баков или появившиеся наклейки с инструкциями по сортировке. Но процесс идет! Главное, что нужно понимать, — сортировка мусора необходима. Каждый москвич ежегодно производит примерно 370 кг мусора. Раньше почти 90% этих отходов вывозили на полигоны! При этом половина из них легко могла быть отправлена на переработку и вторично использована в хозяйственном обороте. Только представьте, как улучшится экологическая обстановка в московском регионе, как существенно мы сможем сократить объемы полигонного захоронения, если 50% нашего мусора будет использоваться повторно», — поделился Рашид Исмаилов.



К слову, проведенные недавно соцопросы показали, что люди действительно готовы сортировать отходы, но нуждаются в инфраструктуре и специальных условиях. Хорошо, что в Москве сегодня все для этого делается.

Айза Анохина

Далеко не все знают, что Айза Анохина — амбассадор Гринпис, а это означает особо бережное отношение к окружающему миру. В беседе с Woman.ru Айза рассказала, как она борется с остатками органического мусора у себя дома: с помощью червей-помощников!

