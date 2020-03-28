Пару лет назад экоактивисты вызывали лишь сочувствие. Казалось сомнительным, что небольшая группа людей может спасти целую планету. Однако в 2020-м — после наводнений, пожаров Сибири и Австралии, информации о переполненных мусорных свалках, пламенных речей экоблогеров и Греты Тунберг — осознанно относиться к планете стал каждый второй, ну ок — пятый. «Посильный личный вклад в защиту окружающей среды ничего не изменит»? Даже этот миф был успешно развеян. Не последнюю роль в этих изменениях сыграли селебрити.
На сегодняшний день почти все отечественные звезды высказались на тему осознанного потребления. Сати Казанова, Ирена Понарошку, Мария Ивакова, Анастасия Решетова, Глюкоза, Айза Анохина… Дима Билан и вовсе собрался записать музыкальный экоманифест! Скажете, у артистов больше возможностей жить экологично? Как бы не так! Woman.ru попросил отечественных селебрити поделиться своими лайфхаками — эффективными, но при этом легкими и даже в чем-то забавными.
Нюша
В конце 2019-го певица Нюша организовала марафон осознанного потребления. В своем Инстаграме артистка пишет о сокращении количества бытовых отходов и учит шопингу с умом.
Певица советует приходить на маникюр со своим набором инструментов для ногтей. «Используя его, вы сократите вероятность попадания всякой заразы, а еще не будете производить одноразового мусора (пакеты для дезинфекции инструментов невозможно переработать). Также важно внимательно читать состав на упаковках декоративной косметики. Помните, что большинство блесток — это микропластик, который мы смываем в мировой океан и отравляем планету!» — поделилась Нюша.
Так же она объяснила важность и эффективность сортировки отходов. «Новая азбука ответственного горожанина: синие мусорные контейнеры — для вторсырья (бумага, картон, стекло, металл, пластик), серые — для смешанного мусора. Еще один из вариантов — поставить дома измельчитель пищевых отходов, чтобы этот мусор не испортил вторсырье по пути на сортировку».
Певица призвала обращать внимание на новые контейнеры для сбора мусора.
Она советует не лениться и мыть пластиковые тары, а бумажные упаковки очищать от еды. Учтем!
Сати Казанова
Сати Казанова — веган, зоозащитница и осознанный потребитель со стажем. Одной из первых в России она перешла на экологичный образ жизни. Главное, по ее мнению, это умение отказываться от лишнего.
«Я всегда выключаю воду, когда чищу зубы, мою голову, во время нанесения маски для лица. Эти незаметные две минуты существенны для сохранения воды. Стараюсь не покупать мусорные мешки, а вместо них использую биоразлагаемые пакеты, например, их дают в ''Азбуке вкуса''. Отходы я сортирую так: пластик, бумага и органика. Раз в неделю в больших пакетах либо я, либо домработница относим все в пункт приема. Органические отходы я отправляю в измельчитель, встроенный в кухонную раковину. Он их спрессовывает и собирает в специальных резервуарах. Затем полученный гумус можно использовать как удобрение для растений», — поделилась Сати Казанова.
Такой метод сортировки мусора эффективный, но для многих — слишком сложный.
Мы связались с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым и выяснили, как можно упростить процесс переработки отходов.
«С января в Москве ввели так называемую двухпоточную систему сортировки мусора: это значит, что все отходы достаточно сортировать на ''сухие и чистые'' (все виды упаковки — пластик, бумага, картон, стекло) и ''загрязненные'' (пищевые отходы и сильно намокшая упаковка). Больше нет необходимости делить сухие отходы более детально и вникать, какой перед вами вид пластика. Главное, ополаскивать тару, убирать все следы пищи с пластика или бутылки, иначе все усилия по сортировке отходов будут напрасны: тара со следами органики для переработки непригодна».
Кстати, баки для раздельного сбора мусора сегодня появились во всех столичных дворах: серые (или с серыми наклейками) — для смешанных отходов, синие (или с синими наклейками) — для сухих и чистых.
«Я знаю, что пока не все москвичи привыкли к новой системе, случается путаница, многие люди даже не обращают внимание на цвета баков или появившиеся наклейки с инструкциями по сортировке. Но процесс идет! Главное, что нужно понимать, — сортировка мусора необходима. Каждый москвич ежегодно производит примерно 370 кг мусора. Раньше почти 90% этих отходов вывозили на полигоны! При этом половина из них легко могла быть отправлена на переработку и вторично использована в хозяйственном обороте. Только представьте, как улучшится экологическая обстановка в московском регионе, как существенно мы сможем сократить объемы полигонного захоронения, если 50% нашего мусора будет использоваться повторно», — поделился Рашид Исмаилов.
К слову, проведенные недавно соцопросы показали, что люди действительно готовы сортировать отходы, но нуждаются в инфраструктуре и специальных условиях. Хорошо, что в Москве сегодня все для этого делается.
Айза Анохина
Далеко не все знают, что Айза Анохина — амбассадор Гринпис, а это означает особо бережное отношение к окружающему миру. В беседе с Woman.ru Айза рассказала, как она борется с остатками органического мусора у себя дома: с помощью червей-помощников!
«Хорошая идея для переработки отходов — завести вермиферму. Это закрытая установка, где живут компостные черви, которые поедают пищевые отходы и превращают их в удобрение. Такие маленькие домашние питомцы не имеют запаха и абсолютно бесшумны. Вырабатываемый ими биогумус можно использовать в качестве подкорма для растений», — посоветовала Айза.
Также она воздерживается от покупки лишней одежды. Если уж захотелось новых аутфитов, то Анохина отправляется на свопы: «Это дружеские вечеринки, где можно обменяться вещами, причем зачастую уникальными, которые точно не приобретешь в обычных магазинах».
Мария Ивакова
Мария Ивакова — девушка практичная. Она понимает, что от загрязнения планету быстро не спасешь, а самобичевание в этом случае только мешает. Вместо того, чтобы корить себя за покупку очередного полиэтиленового пакета, она советует сфокусироваться на посильном ежедневном вкладе в общее дело осознанности.
«Экологичный образ жизни — более экономичный. Я все время пользуюсь рефиллингом (система пополнения закончившегося средства в многоразовую тару — прим. Woman.ru). Закупаю огромную бадью с жидким мылом, рассчитанную на три семьи, храню, а когда возникает необходимость, заливаю в многоразовые флаконы и сосуды. То же самое с шампунями, кондиционерами, моющими средствами и всем остальным. Это выходит и экономичнее, и экологичнее», — призналась звезда.
Также Мария советует отказаться от жидких косметических средств и перейти на кусковую продукцию: «Твердое мыло, шампуни, дезодоранты, масла для кожи — там используется крафтовая упаковочная бумага, а значит, не остается никаких пластиковых следов».
А вот вместо неразлагаемых ватных палочек для ушей Ивакова предлагает использовать обычные спички и вату. Как говорится, дешево, сердито, осознанно — но небезопасно.
Со своей стороны мы обязаны предупредить наших читательниц о вреде чистки ушей палочками и любыми другими аналогами (даже экологичными!).
Врач Павел Азаров, заведующий лор-отделением московской поликлиники № 52, настаивает: человеческое ухо имеет собственную систему очистки, так что «помогать» ему не нужно. Когда мы жуем или разговариваем, сера естественным образом продвигается к выходу.
«При чистке ушей палочками вы ее только заталкиваете обратно, слуховой проход же очень узкий. Поэтому вышли из душа, полотенцем протерли уши — все, достаточно», — поделился врач в беседе с журналистами «Говорит Москва». И тут уже осознаннее не бывает!
Мария Погребняк
После поездки в Орел на мусоросортировочный комплекс «ЭкоСити» жизнь Марии Погребняк изменилась: она стала более осознанно относиться к окружающей среде, бережет ресурсы планеты и приучает к этому своих сыновей.
«Дети выбрасывали все без разбора, но я придумала игру — мы считаем, сколько пластмассовых бутылок выкинули за неделю, и стараемся это число сокращать. А с экономией света мы вопрос решили так: купили больше ламп и светильников. Теперь включаем не общий свет, а только в тех зонах, где требуется. По счетчикам показатели уменьшились в два раза! А еще мы стали вынимать приборы и зарядки из розеток, ведь даже без питания электроэнергия все равно тратится».
Мария приучила семью выключать воду во время чистки зубов, а также принимать душ вместо ванны. Практично!
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова много времени проводит в разъездах, но все равно придерживается экопривычек. «Сейчас во многих отелях и гостиницах есть отличная практика менять постельное белье и полотенца по желанию гостя — либо ежедневно, либо нет. Я всегда отказываюсь. Во-первых, это очень удобно, а во-вторых, сокращает траты воды, бытовой химии и электроэнергии», — поделилась в разговоре с Woman.ru Ирина.
Подобная практика давно распространена в отелях, откуда данный подход можно перенести и домой. Достаточно стирать постельное белье не раз в неделю, а, например, раз в 10 дней — счета за воду и электричество приятно вас удивят, а планета скажет спасибо. Как и ваш организм.
Российский телеграм-канал «ЭкоВолк» сообщил, что в среднем на одну машинную стирку может уходить от 60 до 130 литров воды.
Таким образом, если стирать одежду три раза в месяц, а не четыре, можно сэкономить около 1 200 литров воды в год. Бонусом значительно сократится выброс микропластика в океан — и в наши организмы.
Доктор биологических наук Марк Браун из Школы биологии и экологии UCD , еще в 2011-м опубликовал исследование, в котором объяснил: более 1 900 тканевых волокон (зачастую синтетических) могут стираться с одного предмета одежды в течение цикла машинной стирки — в конечном итоге все это попадает в океан, идет на корм рыбам, а затем проникает с пищей в организм человека. И, на минуточку, способствует образованию опухолей. Вот и думайте теперь: надо ли стирать полотенца раз в неделю — или же повременить?
Нелли Ермолаева
Нелли Ермолаева подает экопример не только своим подписчикам, но и двухлетнему сыну, который уже умеет сортировать мусор.
«У нас дома каждый день собирается много вторсырья, который нужно промыть и отсортировать. Для детей это как игра, а в итоге полезное дело. Мирон с радостью сортирует пластиковую посуду и пакеты в игровой форме, это занимает минут 15. Дело несложное, ведь бака всего два: в синий — то, что можно переработать, а в серый — смешанные отходы», — поделилась звездная мама.
Кроме того, мальчуган пьет соки из разноцветных металлических трубочек, а во время прогулок использует украшенную рисунками флягу с водой. Нелли не отстает от Мирона: она заменила обычную пластиковую зубную щетку на бамбуковую с натуральным ворсом из свиной щетины. И срок службы дольше, и для здоровья десен безопаснее, и экологичнее — идеальный вариант!
Согласитесь, все звездные советы вполне осуществимы. Получается, вовсе не обязательно отказываться от привычного стиля жизни во имя экологии. Достаточно более бережно относиться к тому, что имеем. За один день мы, возможно, и не спасем мир от экокризиса. И все же самые небольшие вклады каждого человека в совокупности способны преобразить нашу планету. Начните с малого и постарайтесь ввести в свою жизнь хотя бы один понравившийся лайфхак.
28 марта 2020 · ·
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