10 апреля в московском клубе «Известия Hall» состоится первое закрытое шоу VK Live Sessions by Universal Music для пользователей ВКонтакте. Хедлайнером вечеринки станет обладатель премии «Грэмми» Шон Пол.

Шон Пол в клипе No Lie

Автор хита No Lie и обладатель премии «Грэмми» родился в столице солнечной Ямайки, городе Кингстон. Первые шаги в музыке Шон сделал в 13 лет, и с тех пор музыкант неизменно следует за собственным стилем и звучанием, на который, конечно же, повлияла традиционная музыка Ямайки – регги.

Первый российский концерт Sean Paul в Москве, который состоится уже 10 апреля, станет логическим продолжением формата #VKLive – серии прямых эфиров, во время которых каждый желающий может задать вопрос звезде. Уникальный формат прямой трансляции #VKLive подарит возможность всем пользователям социальной сети присутствовать на живом концерте звезды – как в формате онлайн, так и лично. У подписчиков сообщества vk.com/seanpaul появится шанс попасть на концерт в Известия Hall после общения с виртуальной версией артиста: для этого нужно нажать на кнопку «Выиграть билет» и ответить на несколько вопросов чат-бота о жизни и карьере музыканта.