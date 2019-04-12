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Катя Кищук выразила все свои чувства после ухода из Serebro в клипе на первый сольный трек

После распада прежнего состава группы Serebro Катя Кищук покинула и продюсерский центр Максима Фадеева. 12 апреля выяснилось, что певица запустила сольный проект под ником Katerina. 
Катя Кищук, Ольга Серябкина и Татьяна Моргунова
Катя Кищук, Ольга Серябкина и Татьяна Моргунова

Катя Кищук стала новой солисткой группы Serebro в 2016-м и мгновенно полюбилась преданным поклонникам герлзбенда. В конце прошлого года Максим Фадеев объявил о том, что полностью обновляет состав коллектива, а прежним солисткам будет предложен иной путь развития. 

Тем не менее что-то пошло не так: вскоре стало известно, что Катя Кищук покинула продюсерский центр Malfa. Более того: у артистки забрали аккаунт в Инстаграме, передав его новой солистке Serebro. 

Катя Кищук с мужем
В начале марта Кищук вышла замуж

После ухода от Максима Фадеева Катя, по слухам, успела выйти замуж, а вот о ее творческой жизни ничего не было известно. 12 апреля выяснилось, что все это время певица трудилась над сольным материалом, и теперь она Katerina.

Артистка выпустила первый сольный трек Intro и сразу клип на него. Этим синглом Катя хотела выразить все свои эмоции и неоправданные надежды.

«''Розовый замок'', о котором я пою в треке, — это олицетворение моего прошлого, моего детства и наивных ожиданий от мира. В клипе я хотела показать своеобразное прощание с этим ''замком'', а взрыв в данном случае символизирует отправную точку, с которой я начала все сначала», — поделилась Кищук.

Трек и сам клип действительно получились сильными. Желаем Кате дальнейших творческих свершений и побед!

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12 апреля 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram
Теги

Катя Кищук, Ольга Серябкина, Татьяна Моргунова

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