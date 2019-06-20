«Мне помогает то, что я женщина»: основательница «Усадьбы Jazz» Мария Семушкина о любимом деле

22 и 23 июня в Москве выступят Black Eyed Peas, Ivan Dorn, СПЛИН и другие известные исполнители в рамках музыкального фестиваля и одного из крупнейших опен-эйров в России «Усадьбы Jazz». Мы решили пообщаться с президентом фестиваля, генеральным директором агенства «АртМания», экспертом в области современной музыки, радиоведущей, послом России на международном музыкальном рынке и мамой четырех дочек Марией Сёмушкиной.

Мария Сёмушкина рассказала Woman.ru, как она все успевает

Фестиваль «Усадьба Jazz» — это настоящий праздник музыки, искусств и хорошего настроения, вдохновляющий десятки тысяч людей каждый год. В 2019 году он пройдет уже в шестнадцатый раз и состоится в новом месте — в Коломенском. Создатель и президент фестиваля Мария Сёмушкина, кажется, успевает все: она организует масштабные мероприятия и концерты, проводит квартирники с дружественными музыкантами, выступает на радио в качестве ведущей и не забывает уделять много времени семье и детям. Ее можно назвать настоящей суперженщиной. Woman.ru решил узнать у Марии секрет ее успеха.

Мария Сёмушкина рассказала о том как создать масштабное мероприятие

Woman.ru: Мария, как вы пришли к идеи создания такого крупного и масштабного проекта как «Усадьба Jazz»? С какими сложностями вы столкнулись?



Мария Сёмушкина: Идея появилась в далеком 2003 году в качестве проекта для одной российской марки, которая хотела сделать ребрендинг одного из своих продуктов. В сочетании «Усадьба Jazz» одновременно было что-то демократичное и аристократичное. Так появилась идея провести джазовый фестиваль на одной из красивейших усадеб — Архангельском. Основные сложности были связаны с отсутствием опыта в организации такого крупного мероприятия — к нам на первую же «Усадьбу» пришло 5000 человек.

Как сделать, чтобы никто не затянул на два часа выступление? Или наоборот — все музыканты приехали на площадку вовремя?

Вот такие довольно банальные вещи, которые мы с годами научились решать легко и просто.

Woman.ru: Каковы ваши секреты успеха в сфере event-менеджмента?

М.С.: Не заниматься проектами, которые тебя не вдохновляют, и делать мероприятия «как для себя». У нас же не было никакой фокус-группы, мы делали такой фестиваль, на котором сами бы хотели побывать. Отсюда столько внимания к инфраструктуре: чтобы были не просто сосиски в тесте, а интересный стрит-фуд. Чтобы были какие-то арт-объекты, которые можно долго рассматривать. Может быть, сейчас это кажется банальным, но в те годы, когда мы начинали, организаторы фестивалей просто ставили несколько сцен в чистом поле, шеренгу туалетных кабинок и пару палаток с пивом. И все.

Woman.ru: Трудно ли было вам как женщине продвигать свой проект тогда, 15 лет назад? Изменилось ли отношение к женщине-менеджеру и предпринимателю сегодня?

М.С.: Я бы не сказала, что пол и возраст в этом деле настолько важны. Вот если ты, допустим, инвестиционный аналитик, и даешь очень богатым людям консультации — тогда, возможно, да. А если у тебя классная творческая идея, ты молод, у тебя есть драйв — это другое дело. Часто при общении с представителями так называемых силовых органов мне даже помогало то, что я женщина. Я допускаю, что женщинам до сих пор сложно сделать карьеру в IT, крупных производственных компаниях. Но в сфере организации концертов точно нет.

«Усадьба Jazz» — международный фестиваль музыки, который объединяет и вдохновляет людей. В этом году он пройдет в «Коломенском»

Woman.ru: Как современной девушке/женщине начать заниматься любимым делом? Как превратить страсть (например, музыку) или хобби в дело, приносящее успех и прибыль?

М.С.: Не думать «как бы мне начать что-то делать», а браться и делать. Своим делом нужно гореть. Фестиваль — это как наркотик, ты либо «соскакиваешь с него», либо подсаживаешься, и тебе хочется заниматься этим еще и еще. Деньги, признание — все это может прийти позже. Или не придет, от этого никто не застрахован. Но без огня внутри и огромного драйва точно ничего не сделать.

Woman.ru: Как, являясь президентом большого международного фестиваля «Усадьба Jazz», проследить за всем и успеть все? Бывали ли у вас случаи, когда проблему приходилось решать на ходу, когда все шло не по плану?

М.С.: Разумеется. Первые фестивали я провела с несколькими рациями в руках, потому что постоянно приходилось решать организационные вопросы разной сложности.

Во-первых, надо сохранять определенную отстраненность, как учит нас буддизм, восточная философия. Как ни банально это звучит, нужно просто принимать то, что происходит помимо твоей воли, никак от тебя не зависит. Иначе можно психологически выгореть. С такой работой, как у меня, это очень просто.

А во-вторых, и это пришло ко мне со временем, нужно не бояться делегировать обязанности. К счастью, у меня превосходная команда, на которую я могу положиться.

Woman.ru: Какими качествами нужно обладать, чтобы быть успешным менеджером?

М.С.: Куда важнее быть успешным человеком. А для этого нужно быть открытым для мира, верить в себя и свое предназначение, спокойно принимать то, что ты все равно не можешь изменить. Просто и одновременно так сложно.

Woman.ru: Наверняка, «Усадьба Jazz» занимает главенствующее место в вашей профессиональной деятельности. Чем еще вы успеваете заниматься?

М.С.: Вся моя профессиональная деятельность так или иначе связана с музыкой: помимо «Усадьбы Jazz» мы проводим конкурс для перспективных музыкантов в горах Северного Кавказа близ Сочи, собираем друзей фестиваля на «Квартирниках у Сёмушкиной», где выступают самые разные дружественные музыканты и другие творческие люди, организуем концерты.

Woman.ru: Расскажите, как руководить множеством проектов, быть абсолютным профессионалом своего дела и при этом быть многодетной матерью? Как успевать и оставаться успешным специалистом, и проводить время с детьми?

М.С.: Как я и говорила, важно собрать хорошую команду и эффективно распределять работу между сотрудниками. И четко распоряжаться своим временем. Хотя все люди разные — есть такие, для которых бизнес на первом месте, а детей они могут не видеть. Я не из таких — я всегда нахожу время для семьи, сколько бы ни было работы.

Мария Семушкина воспитывает четырех дочек

Woman.ru: Как ваши дети относятся к тому, чем вы занимаетесь? Они разделяют вашу любовь к джазу и музыке вообще?

М.С.: Мои дочки любят разную музыку. Например, Ёлку, которая тоже выступала на «Усадьбе Jazz». Твоя любимая певица появляется на фестивале, который делает твоя мама — это значит, мама делает что-то классное.



Woman.ru: Без чего вы не можете представить себе свой каждый день? Что помогает вам быть суперженщиной?

М.С.: Любовь близких, новые идеи, музыка и гармония, в которой на самом деле находится этот мир. Эту гармонию иногда сложно увидеть за информационным шумом, каким-то бесконечным потоком чернухи, несправедливости. Но стоит на минуту посмотреть на простые вещи: большое дерево в парке, смеющегося ребенка, медленное движение облаков по небу,— и понимаешь, что гармония мира не знает границ, как поет Борис Борисович Гребенщиков.