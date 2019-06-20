«Мне помогает то, что я женщина»: основательница «Усадьбы Jazz» Мария Семушкина о любимом деле

Фестиваль «Усадьба Jazz» — это настоящий праздник музыки, искусств и хорошего настроения, вдохновляющий десятки тысяч людей каждый год. В 2019 году он пройдет уже в шестнадцатый раз и состоится в новом месте — в Коломенском. Создатель и президент фестиваля Мария Сёмушкина, кажется, успевает все: она организует масштабные мероприятия и концерты, проводит квартирники с дружественными музыкантами, выступает на радио в качестве ведущей и не забывает уделять много времени семье и детям. Ее можно назвать настоящей суперженщиной. Woman.ru решил узнать у Марии секрет ее успеха.
Woman.ru: Мария, как вы пришли к идеи создания такого крупного и масштабного проекта как «Усадьба Jazz»? С какими сложностями вы столкнулись?
Мария Сёмушкина: Идея появилась в далеком 2003 году в качестве проекта для одной российской марки, которая хотела сделать ребрендинг одного из своих продуктов. В сочетании «Усадьба Jazz» одновременно было что-то демократичное и аристократичное. Так появилась идея провести джазовый фестиваль на одной из красивейших усадеб — Архангельском. Основные сложности были связаны с отсутствием опыта в организации такого крупного мероприятия — к нам на первую же «Усадьбу» пришло 5000 человек.
Вот такие довольно банальные вещи, которые мы с годами научились решать легко и просто.
Woman.ru: Каковы ваши секреты успеха в сфере event-менеджмента?
М.С.: Не заниматься проектами, которые тебя не вдохновляют, и делать мероприятия «как для себя». У нас же не было никакой фокус-группы, мы делали такой фестиваль, на котором сами бы хотели побывать. Отсюда столько внимания к инфраструктуре: чтобы были не просто сосиски в тесте, а интересный стрит-фуд. Чтобы были какие-то арт-объекты, которые можно долго рассматривать. Может быть, сейчас это кажется банальным, но в те годы, когда мы начинали, организаторы фестивалей просто ставили несколько сцен в чистом поле, шеренгу туалетных кабинок и пару палаток с пивом. И все.
Woman.ru: Трудно ли было вам как женщине продвигать свой проект тогда, 15 лет назад? Изменилось ли отношение к женщине-менеджеру и предпринимателю сегодня?
М.С.: Я бы не сказала, что пол и возраст в этом деле настолько важны. Вот если ты, допустим, инвестиционный аналитик, и даешь очень богатым людям консультации — тогда, возможно, да. А если у тебя классная творческая идея, ты молод, у тебя есть драйв — это другое дело. Часто при общении с представителями так называемых силовых органов мне даже помогало то, что я женщина. Я допускаю, что женщинам до сих пор сложно сделать карьеру в IT, крупных производственных компаниях. Но в сфере организации концертов точно нет.
Woman.ru: Как современной девушке/женщине начать заниматься любимым делом? Как превратить страсть (например, музыку) или хобби в дело, приносящее успех и прибыль?
М.С.: Не думать «как бы мне начать что-то делать», а браться и делать. Своим делом нужно гореть. Фестиваль — это как наркотик, ты либо «соскакиваешь с него», либо подсаживаешься, и тебе хочется заниматься этим еще и еще. Деньги, признание — все это может прийти позже. Или не придет, от этого никто не застрахован. Но без огня внутри и огромного драйва точно ничего не сделать.
Woman.ru: Как, являясь президентом большого международного фестиваля «Усадьба Jazz», проследить за всем и успеть все? Бывали ли у вас случаи, когда проблему приходилось решать на ходу, когда все шло не по плану?
М.С.: Разумеется. Первые фестивали я провела с несколькими рациями в руках, потому что постоянно приходилось решать организационные вопросы разной сложности.
А во-вторых, и это пришло ко мне со временем, нужно не бояться делегировать обязанности. К счастью, у меня превосходная команда, на которую я могу положиться.
Woman.ru: Какими качествами нужно обладать, чтобы быть успешным менеджером?
М.С.: Куда важнее быть успешным человеком. А для этого нужно быть открытым для мира, верить в себя и свое предназначение, спокойно принимать то, что ты все равно не можешь изменить. Просто и одновременно так сложно.
Woman.ru: Наверняка, «Усадьба Jazz» занимает главенствующее место в вашей профессиональной деятельности. Чем еще вы успеваете заниматься?
М.С.: Вся моя профессиональная деятельность так или иначе связана с музыкой: помимо «Усадьбы Jazz» мы проводим конкурс для перспективных музыкантов в горах Северного Кавказа близ Сочи, собираем друзей фестиваля на «Квартирниках у Сёмушкиной», где выступают самые разные дружественные музыканты и другие творческие люди, организуем концерты.
Woman.ru: Расскажите, как руководить множеством проектов, быть абсолютным профессионалом своего дела и при этом быть многодетной матерью? Как успевать и оставаться успешным специалистом, и проводить время с детьми?
М.С.: Как я и говорила, важно собрать хорошую команду и эффективно распределять работу между сотрудниками. И четко распоряжаться своим временем. Хотя все люди разные — есть такие, для которых бизнес на первом месте, а детей они могут не видеть. Я не из таких — я всегда нахожу время для семьи, сколько бы ни было работы.
Woman.ru: Как ваши дети относятся к тому, чем вы занимаетесь? Они разделяют вашу любовь к джазу и музыке вообще?
М.С.: Мои дочки любят разную музыку. Например, Ёлку, которая тоже выступала на «Усадьбе Jazz». Твоя любимая певица появляется на фестивале, который делает твоя мама — это значит, мама делает что-то классное.
Woman.ru: Без чего вы не можете представить себе свой каждый день? Что помогает вам быть суперженщиной?
М.С.: Любовь близких, новые идеи, музыка и гармония, в которой на самом деле находится этот мир. Эту гармонию иногда сложно увидеть за информационным шумом, каким-то бесконечным потоком чернухи, несправедливости. Но стоит на минуту посмотреть на простые вещи: большое дерево в парке, смеющегося ребенка, медленное движение облаков по небу,— и понимаешь, что гармония мира не знает границ, как поет Борис Борисович Гребенщиков.