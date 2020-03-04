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Александру Овечкину, забросившему 700 голов в играх НХЛ, презентовали уникальные часы Hublot Big Bang Unico Titanium

Праздничная церемония в честь великого хоккеиста состоялась на Сapital One Arena хоккейной команды The Washington Capitals, которую наш Александр ведет к победам. На празднике присутствовала семья спортcмена: супруга Анастасия и полуторагодовалый сын Сережа.
Александр Овечкин

Величайший хоккеист современности, капитан клуба The Washington Capitals и друг компании Hublot Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу.
Чтобы отметить знаковое событие, клуб The Washington Capitals вместе с представителями компании Hublot преподнесли Овечкину уникальные часы. Александр забил рекордный гол в карьере 22 февраля во время игры с New Jersey Devils в Ньюарке. Чтобы отметить великолепное достижение, Capitals презентовали Ови (так нашего Александра называют американцы) часы Hublot BigBang UNICO Titanium.

Александр Овечкин

Подарок вручили Овечкину Тед Леонсис, глава CEO of Monumenta lSports and Entertainment, а также Дик Патрик, президент команды The Washington Capitals. Аксессуар с 45-мм циферблатом декорирован красным, белым и синим — командными цветами Capitals и флага родины Александра — России. Компания Hublot вместе с хоккейными фанатами всего мира следила за играми с участием Овечкина, дожидаясь рекорда, и с волнением восприняла церемонию, посвященную выдающемуся достижению.
 

«Когда происходит нечто подобное, ты празднуешь победу с друзьями по команде, родными и это незабываемо. Часы станут напоминанием о великолепном моменте и помогут запомнить его на всю жизнь. Благодарю свой клуб и Hublot за подарок и поддержку, позволившую достигнуть такого результата в моей карьере», — отметил Овечкин в приветственном слове.
Александр Овечкин
Именные часы Hublot BigBang UNICO Titanium в честь 700-го забитого гола в НХЛ Александра Овечкина

Наш хоккеист стал одним из восьми игроков в мире, которому удалось забить 700 голов. Ни один атлет, в данный момент играющий в НХЛ, не приблизился к этой отметке. Кстати, российский форвард стал вторым самым молодым игроком, забившим такое количество шайб. Он сделал это в 34 года. Моложе Овечкина был только Уэйн Гретцки, добившийся рекорда в 29 лет.

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04 марта 2020
Текст Елена Алешкина
Фото пресс-служба Hublot
Теги

Александр Овечкин, Анастасия Шубская

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