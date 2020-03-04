Александру Овечкину, забросившему 700 голов в играх НХЛ, презентовали уникальные часы Hublot Big Bang Unico Titanium

Величайший хоккеист современности, капитан клуба The Washington Capitals и друг компании Hublot Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу.
Чтобы отметить знаковое событие, клуб The Washington Capitals вместе с представителями компании Hublot преподнесли Овечкину уникальные часы. Александр забил рекордный гол в карьере 22 февраля во время игры с New Jersey Devils в Ньюарке. Чтобы отметить великолепное достижение, Capitals презентовали Ови (так нашего Александра называют американцы) часы Hublot BigBang UNICO Titanium.
Подарок вручили Овечкину Тед Леонсис, глава CEO of Monumenta lSports and Entertainment, а также Дик Патрик, президент команды The Washington Capitals. Аксессуар с 45-мм циферблатом декорирован красным, белым и синим — командными цветами Capitals и флага родины Александра — России. Компания Hublot вместе с хоккейными фанатами всего мира следила за играми с участием Овечкина, дожидаясь рекорда, и с волнением восприняла церемонию, посвященную выдающемуся достижению.
Наш хоккеист стал одним из восьми игроков в мире, которому удалось забить 700 голов. Ни один атлет, в данный момент играющий в НХЛ, не приблизился к этой отметке. Кстати, российский форвард стал вторым самым молодым игроком, забившим такое количество шайб. Он сделал это в 34 года. Моложе Овечкина был только Уэйн Гретцки, добившийся рекорда в 29 лет.