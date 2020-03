Александру Овечкину, забросившему 700 голов в играх НХЛ, презентовали уникальные часы Hublot Big Bang Unico Titanium

Праздничная церемония в честь великого хоккеиста состоялась на Сapital One Arena хоккейной команды The Washington Capitals, которую наш Александр ведет к победам. На празднике присутствовала семья спортcмена: супруга Анастасия и полуторагодовалый сын Сережа.

Величайший хоккеист современности, капитан клуба The Washington Capitals и друг компании Hublot Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу.

Чтобы отметить знаковое событие, клуб The Washington Capitals вместе с представителями компании Hublot преподнесли Овечкину уникальные часы. Александр забил рекордный гол в карьере 22 февраля во время игры с New Jersey Devils в Ньюарке. Чтобы отметить великолепное достижение, Capitals презентовали Ови (так нашего Александра называют американцы) часы Hublot BigBang UNICO Titanium.

Подарок вручили Овечкину Тед Леонсис, глава CEO of Monumenta lSports and Entertainment, а также Дик Патрик, президент команды The Washington Capitals. Аксессуар с 45-мм циферблатом декорирован красным, белым и синим — командными цветами Capitals и флага родины Александра — России. Компания Hublot вместе с хоккейными фанатами всего мира следила за играми с участием Овечкина, дожидаясь рекорда, и с волнением восприняла церемонию, посвященную выдающемуся достижению.



«Когда происходит нечто подобное, ты празднуешь победу с друзьями по команде, родными и это незабываемо. Часы станут напоминанием о великолепном моменте и помогут запомнить его на всю жизнь. Благодарю свой клуб и Hublot за подарок и поддержку, позволившую достигнуть такого результата в моей карьере», — отметил Овечкин в приветственном слове.

Именные часы Hublot BigBang UNICO Titanium в честь 700-го забитого гола в НХЛ Александра Овечкина

Наш хоккеист стал одним из восьми игроков в мире, которому удалось забить 700 голов. Ни один атлет, в данный момент играющий в НХЛ, не приблизился к этой отметке. Кстати, российский форвард стал вторым самым молодым игроком, забившим такое количество шайб. Он сделал это в 34 года. Моложе Овечкина был только Уэйн Гретцки, добившийся рекорда в 29 лет.