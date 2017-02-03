Если вы любите зимние виды спорта, но до сих пор вам не довелось освоить горнолыжный спуск — вы многое потеряли. С 27 по 29 января редактор Woman.ru побывала на швейцарском курорте Ароза и приняла участие в соревнованиях по слалому среди любителей — Arosa Slalom. О горах, швейцарском шике и классической музыке читайте в нашем репортаже с места событий.

1 2 3 ... 21 С 27 по 29 января на швейцарском горнолыжном курорте Ароза прошли соревнования по слалому среди любителей

Arosa Slalom — большой спортивный арт-проект, созданный продюсером из России Оксаной Высочинской. Инициативу молодой девушки, создающей приключенческие видеомаршруты, поддержала Партия туризма Швейцарии во главе с Паскалем Йенни, который, кстати, также принял участие в соревнованиях. Партнерами проекта выступили крупные бизнесмены: diGallo Group — девелоперская компания во главе с Питером ДиГалло, занимающаяся строительством разного рода апартаментов; и компания Beluga.

Оксана подчеркнула, что курорт в Арозе — это не только способ отдохнуть с друзьями и показать себя на склоне, но и отличный вариант для тимбилдинга — как известно, стремление к одной цели сплачивает и дарит волю к победе и вне соревнований. Также, по мнению продюсера проекта, Arosa Slalom — это еще и общение между представителями перспективных направлений бизнеса и искусства России и Швейцарии, которое способствует сотрудничеству и улучшению международных отношений.

«Активная часть отдыха с Arosa Slalom — это уникальная возможность создать свою команду из пяти человек и принять участие в состязании по слалому между непрофессиональными командами из России и Швейцарии. Призом в соревнованиях является кубок Arosa Triumph, перелет на соревнования в следующем году, а также призы от официальных спонсоров», — рассказывает Высочинская.

Ароза — один из старейших курортов в Альпах. Если вы прилетели в Цюрих, добраться до гор можно двумя способами — на машине или на поезде с одной пересадкой. Мы выбрали второй вариант.

Около часа вы наслаждаетесь невероятной красотой гор и лесных массивов. Глядя на эти бескрайние просторы, снежные вершины, высокие ели и лазурные водоемы, нетронутые человеком, отключаешься от повседневной суеты, забот и проблем. Стоит ли говорить, как невероятно красиво в Арозе…

Несмотря на благоприятный солнечный климат, отличные трассы, доброжелательный персонал и развитую инфраструктуру, курорт пока не может похвастаться большим потоком туристов.

Зато в 2007 году Ароза принимала чемпионат мира по сноуборду, а в 2016-м планирует стать площадкой для олимпийских соревнований по горным дисциплинам — через две недели этот вопрос будет решен окончательно. Кстати, отель «Цшукен», в котором мы проживали, не только сказочно красив, но и может похвастаться серебряной медалью Международного олимпийского комитета 2009 года в номинации «Образцовый отель для спортивного отдыха и досуга». Золотая медаль находится в Пекине, а больше ни у кого подобных наград нет. Все эти очевидные достоинства и натолкнули Оксану продвигать горнолыжный курорт Ароза среди туристов, в особенности — русских. Забегая вперед, скажу, что, побывав три дня в этом месте, нам однозначно захотелось вернуться.

Конечно, проживание в таком отеле довольно дорогое — в среднем 500-600 евро за двухместный номер. Но все не так страшно — рядом есть большое разнообразие более дешевых вариантов размещения, которые не уступают в качестве обслуживания и отдыха. Остальной бюджет путешествия не так велик: авиабилет Swiss Airlines туда-обратно стоит 200 евро, поезд — 100 евро вагоном второго класса (но если вы планируете путешествовать по Швейцарии, рекомендуем приобрести билет с безлимитным количеством поездок на несколько дней, который обойдется гораздо дешевле), ски-пасс — 75 франков в сутки, аренда первоклассного горнолыжного оборудования — около 40 франков.

Таким образом, отдых в Арозе получается не дороже, чем на среднем европейском горнолыжном курорте, но здесь вас ждет олимпийское качество трасс, идеальная инфраструктура, девственная природа и дружелюбная атмосфера.

Арозе уже более 130 лет. В 1925 году известный физик Эрвин Шредингер именно в этих горах сформулировал свое знаменитое волновое уравнение, а в 1984-м это место посетил Артур Конан Дойль, который совершил переход через горы. В 30-х годах здесь любил отдыхать наш композитор Сергей Рахманинов. По преданию именно в Арозе он написал свой «Вокализ». Поэтому в первый день наш ждал концерт в местной церкви — трио The Delices исполнило «Элегическое трио №2» и, конечно, «Вокализ». В стенах церкви царила прекрасная атмосфера — классическая музыка разливалась благородным звоном, за окнами потихоньку темнело, а воздух становился приятно прохладным. Все присутствующие так прониклись концертом, что девушки исполнили «Вокализ» на бис.

Поняв, что культура и спорт прекрасно дополняют друг друга, организаторы проекта приняли решение ежегодно в рамках проекта создавать произведение искусства. В этом году художница Татьяна Ахметгалиева создала видеоинсталляцию, которая будет представлена этой осенью на выставке в галерее «Триумф».

Помимо горнолыжных спусков в Арозе есть каток и временный ипподром на замерзшем озере, где проводятся конные соревнования на льду. Ежегодно здесь проходит неофициальный кубок мира по футболу на снегу и проводятся матчи по хоккею. Также по решению местных жителей в Арозе будет открыт заповедник — парк Медведей, первые медвежата в котором появятся уже в 2018 году.

Немного о самих соревнованиях среди любителей Arosa Slalom. Даже если вы не уверены в своих способностях, профессиональные инструкторы в считанные часы поднимут ваш уровень катания в разы. Тому же способствует и атмосфера — высота около 2000 метров, белоснежные склоны и яркое ласковое солнце. Ну а сами соревнования оставят у вас только положительные эмоции, ведь проигравших в этом состязании нет, настолько дружественная царит атмосфера.

Проект Arosa Slalom расширяется, и уже в 2018 году планируется привлечь порядка 200 человек. Регистрация участников будущего года начнется уже в марте на официальном сайте проекта. Немаловажно, что часть средств, полученных от регистрационных взносов, будет перечислена в детский хоспис «Дом с маяком».