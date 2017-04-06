Если вы до сих пор думаете, что Дубай — это ближневосточная альтернатива Мальдивам, только с люксовым шопингом, то спешим вас разуверить. Дубай — это, скорее, Нью-Йорк с пляжами. И мы расскажем, почему эту жемчужину арабского мира стоит посетить в 2017 году, даже если вы были здесь в 2016, и как провести время с удовольствием и пользой.

1 2 3 ... 36 С каждым годом Дубай становится все более привлекательным для туристов со всего мира

Фото из Дубая с завидной регулярностью появляются в Инстаграмах отечественных звезд: многие, кажется, летают туда, как на работу. Однако в сознании большинства туристов один из крупнейших мегаполисов мира по-прежнему ассоциируется с роскошным, но очень вялым пляжным отдыхом с элементами безудержного шопинга. Нет, пляжей (как и роскоши, и лучших торговых галерей) тут хватает, но заскучать в Дубае надо постараться. За последние годы в самом грандиозном городе появилось масса интересных развлечений, которые придутся по душе туристам всех возрастных категорий.

Кто-то сравнивает Дубай с Нью-Йорком, кому-то он напоминает Сингапур или Токио, ну а у нас эта, без преувеличения, жемчужина Востока вызывает ассоциации с Вавилоном: и даже не из-за высотки Бурдж-Халифа, пронзающей облака, и не из-за амбиций местного руководства, а из-за невероятного культурного разнообразия, в сравнении с которым даже тот же Нью-Йорк выглядит достаточно однородно. И нравы здесь почти такие же либеральные: за суперкороткие шорты вас никто камнями не закидает и даже глазеть особо никто не будет.

Хотя, признаемся честно, посмотрев на восточных женщин, миксующих стильные абайи с кроссовками и джинсами, хочется срочно скупить все произведения местных модельеров. Тем более что невесомые летние плащи (а по сути те же абайи) и в этом сезоне сдавать позиций не собираются.

И в то же время восточный колорит никуда не спрячешь: на билбордах красуется правящая семья Дубая (в том числе принц Хамдан, сходство которого со сказочным Алладином не заметить невозможно), на старом рынке все так же продают специи и лучше ткани, а торговцы уже давно выучили русский язык — правда, привлекать ваше внимание они будут не «дэвушками» или «красавицами», а с помощью вежливого и трогательного «маленький мадам». И в этом, кажется, вся суть Дубая — бесконечно гостеприимного, тактичного и навсегда остающегося в памяти.

Самый лучший день

Помимо традиционных «пустынных» забав (вроде сафари или экскурсии к бедуинам) и экстремального отдыха, в Дубае есть другие способы занять и себя, и детей. За последние годы в эмирате новый тренд — парки развлечений, как крытые (вроде IMG Worlds of Adventure), так и частично открытые, как новейший Dubai Parks and Resorts, открывшийся в конце 2016 года. Уникальный комплекс включает в себя Legoland с аттракционами, целым городом из Lego и аквапарком, удивительный Bollywood Parks с копией Тадж-Махала, интерактивными горками, мультимедийными театральными шоу и бесподобной едой, а также Motiongate, где оживают лучше голливудские фильмы и мультфильмы, от «Шрека» до «Голодных игр». В таком месте, конечно, можно провести даже не весь день, а весь отпуск. Что, в принципе, более чем реально: на территории комплекса расположен курорт-отель Lapita в полинезийском стиле, принадлежащий сети Autograph Collection (Marriott).

На вершине мира

Побывать в Дубае и не посетить самое высокое здание в мире — настоящее туристическое преступление. Да и разве можно упустить возможность полюбоваться на мегаполис, пустыню и океан с высоты в 555 метров! Советуем приходить на смотровую площадку At the Top Sky, расположенную на 148 этаже, ближе к закату: людей, конечно, побольше, но вид стоит того. Да и столько лайков никакое другое селфи не соберет

Приятного аппетита

В плане еды Дубай уже давно претендует на роль кулинарной столицы мира. Ведь здесь не экономят не только на продуктах (будьте уверены, что моцарелла тут будет лучше, чем в Италии, клубника в любое время года будет со вкусом клубники, ну а про свежесть морских гадов и говорить не приходится), но и на рабочей силе: именно в Дубае работают лучшие шеф-повара планеты, именно сюда приезжают на гастрономические гастроли обладатели мишленовских звезд. Разнообразие ресторанов, кафе и баров в Дубае невероятно, вот лишь некоторые наши рекомендации:

Ресторан The Terrace в отеле Park Hyatt Dubai

Отличный средиземноморский ресторан с шикарным видом на Дубайскую бухту. Одна из фишек кухни — переосмысление в современном ключе всеми любимых итальянских блюд, а также наличие в меню свинины (куда же без пармской ветчины!). Так как The Terrace расположен при отеле, здесь можно заказать алкоголь

в отеле Park Hyatt Dubai Отличный средиземноморский ресторан с шикарным видом на Дубайскую бухту. Одна из фишек кухни — переосмысление в современном ключе всеми любимых итальянских блюд, а также наличие в меню свинины (куда же без пармской ветчины!). Так как The Terrace расположен при отеле, здесь можно заказать алкоголь Тайский ресторан Thiptara в отеле The Palace Downtown Dubai

Еще одно заведение с роскошным видом — на знаменитый музыкальный фонтан у подножья Бурдж Халифа, точнее, практически в нем самом. Здесь кормят королевской тайской кухней — такой вкусной, что она действительно достойна стола царских особ

в отеле The Palace Downtown Dubai Еще одно заведение с роскошным видом — на знаменитый музыкальный фонтан у подножья Бурдж Халифа, точнее, практически в нем самом. Здесь кормят королевской тайской кухней — такой вкусной, что она действительно достойна стола царских особ Ресторан Aprons and Hammers в районе Джумейра-Бич-Резиденс

Место, которое четырежды было названо лучшим рестораном морепродуктов в Дубае, просто стыдно не посетить. В отличие от двух предыдущих заведений, это — более «хипстерское», но тоже с отличным месторасположением — в Дубай Марина, прямо напротив той точки, откуда чаще всего запускают знаменитые фейерверки

в районе Джумейра-Бич-Резиденс Место, которое четырежды было названо лучшим рестораном морепродуктов в Дубае, просто стыдно не посетить. В отличие от двух предыдущих заведений, это — более «хипстерское», но тоже с отличным месторасположением — в Дубай Марина, прямо напротив той точки, откуда чаще всего запускают знаменитые фейерверки Ресторан Enigma в отеле Palazzo Versace

Ресторан высокой кухни с уникальной концепцией: каждые полгода здесь меняется в буквальном смысле все — от меню до интерьера и шеф-повара. Причем заправляют в «Энигме» сплошь селебрити ресторанного бизнеса. Сейчас здесь предлагают насладиться блюдами турецкой кухни (забудьте про кебабы и готовьтесь к миниатюрным порциям и фейерверку вкуса), а чем будут потчевать через несколько месяцев — не знает никто

Где остановиться

Несмотря на то, что в последние годы в Дубае появляется все больше трех- и четырехзвездочных отелей, самый роскошный арабский эмират — не место для экономии. Кстати говоря, для многих туристов (особенно из Азии) местные гостиницы являются отдельным пунктом программы, и они успевают сменить по 4-5 отелей за недельный отпуск. Любители арабской роскоши могут отправиться в знаменитый Burj Al Arab, а мы советуем обратить внимание на новенький Palazzo Versace — созданный под бдительным руководством самой Донателлы, он стал причудливым примером симбиоза арабской роскоши и итальянского люкса.



В отеле есть разные категории номеров: от условно «скромных» (если это слово вообще может стоять рядом с Versace) deluxe до просторных апартаментов на целую семью. На отделке тут, конечно, не экономили: в оформлении номеров использованы лучшие материалы, а главная их особенность — просторные ванные со специальным столиком для макияжа с профессиональным светом. На этом настояла сама Донателла Версаче.



Про рестораны и говорить не приходится: помимо уже упомянутого концептуального Enigma, тут есть итальянский Vanitas, а также бар La Vita и кальянная Gazebo. Ну а завтраки в просторном Giardino выше всяких похвал: все, о чем вы только могли подумать, здесь есть.

Единственный для некоторых недостаток отеля — отсутствие пляжа — с лихвой компенсируется несколькими бассейнами и поражающим воображение спа. В The SPA на выбор гостей представлены 7 роскошных номеров для процедур и 1 изысканный спа-люкс с джакузи, тропическим душем и полностью оборудованными гардеробными.

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