Меньше двух недель остается до Нового 2017 года, многие в предвкушении праздничного стола с салатом Оливье, шампанским и мандаринами, «Иронии судьбы» по телевизору и залпов салюта за окном. Теперь же к традиционным новогодним «атрибутам» прибавился еще один — вот уже на протяжении 6 лет в преддверии январских праздников Сергей Светлаков и Иван Ургант представляют российскому зрителю новогоднюю комедию «Елки».

На премьере пятой части новогодней комедии «Елки» собрались не только актеры, снимавшиеся в фильме, но и их близкие друзья. В стенах кинотеатра «Формула кино» были замечены Сергей Светлаков, Иван Ургант, Мария Шукшина, Дмитрий Дибров, Татьяна Догилева, Алла Михеева и другие.