На премьере пятой части новогодней комедии «Елки» собрались не только актеры, снимавшиеся в фильме, но и их близкие друзья. В стенах кинотеатра «Формула кино» были замечены Сергей Светлаков, Иван Ургант, Мария Шукшина, Дмитрий Дибров, Татьяна Догилева, Алла Михеева и другие.
Без них не начали: Ургант и Светлаков представили «Елки 5» светской Москве
Новости Woman.ru
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Объясните мне, в чем секрет Шпицы? Без мэйка лицо мягко говоря имеет черты немного не але... Ну знаете это как смотреть на лицо Панина... Тот что живой... Не хочу переходить на оскорьления и говорить слово деревенское.. Потому что это примитивно и в деревнях живут нормальные здоровые люди. Просто я лично вообще не понимаю как девушка с такой не красивой простой не правильной внешностью могла стать актрисой... Ладно ещё танцы эти гоу гоу которыми она изначально зарабатывала.. а тут... Загадка.. Честно. Видимо так же звезды сошлись как с нашей "неземной" топ моделью... Кстати к девушке по фамилии Князева, у меня тоже вопросы... Как? Господи эра красивых актрис или хотя бы с нормальными чертами лица, прошла?
Кто же это смотрит😐...Уже 5 наклепали.
Один раз начала эти "Ёлки"смотреть и то хватило минут на 5-10.
А мне Елки нравятся,наизусть их уже знаю, но смотрю.смотрю из за Урганта.
Кто-нибудь мне скажет кто-такой Ециян???
А Собчак, Собчак-то где?
Все такие позитивные! И это главное!
Кто же это смотрит😐...Уже 5 наклепали.
Прийти на премьеру фильма зимой, в московский кинотеатр в платье без рукавов, в голубом цвете и о, Боже... в босоножках. Это мощщщно
Как же надоел уже этот несмотрибельный сериал "Ёлки"! Наверное, и Елки-125 не за горами.