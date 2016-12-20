20.12.2016
17 декабря Светлане Бондарчук исполнилось 48 лет. Свой праздник светская дива решила отметить вместе с подругами Диной Хабировой и Натальей Дубовицкой, дни рождения которых выпали на соседние даты. Вместе они устроили вечеринку для друзей в баре Дениса Симачева Hooligan. Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Татьяна Навка, Полина Дерипаска, Владимир Пресняков и другие звезды.
  • Светлана Бондарчук, Татьяна Навка
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    Светлана Бондарчук и Татьяна Навка

Светлана Бондарчук решила доказать, что и в понедельник можно устроить незабываемую вечеринку. В самый неожиданный для праздника день главный редактор журнала Hello! вместе со своими подругами Диной Хабировой и Натальей Дубовицкой собрала в столичном баре Hooligan немало знаменитостей, чтобы отметить «тройной» день рождения.

Поздравить именинниц пришли Татьяна Навка, Ксения Собчак, Ольга Слуцкер, Алена Ахмадуллина, Полина Дерипаска и многие другие. Весь вечер для звездных гостей выступал Владимир Пресняков.

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