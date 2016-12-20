Светлана Бондарчук решила доказать, что и в понедельник можно устроить незабываемую вечеринку. В самый неожиданный для праздника день главный редактор журнала Hello! вместе со своими подругами Диной Хабировой и Натальей Дубовицкой собрала в столичном баре Hooligan немало знаменитостей, чтобы отметить «тройной» день рождения.
Поздравить именинниц пришли Татьяна Навка, Ксения Собчак, Ольга Слуцкер, Алена Ахмадуллина, Полина Дерипаска и многие другие. Весь вечер для звездных гостей выступал Владимир Пресняков.
Дубовицкая, жена Суркова красивая женщина.
Смотрела видео с этого мероприятия, где Пресняков Володя поет, и так грустно стало, совсем не тянет парень в живьем , ну никак (( Все таки нет у нас реальных певцов и певиц, одни студийные голоса, обработанные и гонящие фанеру, вот спрашивается за что такие бабки эти люди получают.
Дубовицкая, жена Суркова красивая женщина.
У Салимовой нижнее бельё видно???
Ни одной красивой женщины!!! Почему видные мужчины выбирают таких некрасивых женщин?
Ни одной красивой женщины!!! Почему видные мужчины выбирают таких некрасивых женщин?
Чёт действительно, судя по последней фотке, невесело прошёл день рождения...
Дамы в основном за сорок, с ботоксными и филерными укольчиками....Но зато гламурные и бохатые...
С языка сняли)) Очень благородная красота! У них прямо вся семья красивая: он, она и детки:) Бывает же так))
По Собчак не видно, что она только родила. Как они умудряются так быстро в форму приходить???