В прокате фильм «Дед Мороз. Битва магов» появится только в конце этой недели. Однако 20 числа ленту уже показали в столичном «Октябре» — только для звезд и журналистов. Среди гостей показа были замечены Светлана Ходченкова, Женя Малахова и Ренат Давлетьяров, Аглая Тарасова, Александр Петров и Ирина Старшенбаум и многие другие знаменитости.
Бондарчук, Ходченкова и другие звезды на премьере фильма «Дед Мороз. Битва магов»
20 декабря в столице прошло сразу несколько разноплановых мероприятий. Презентация новой коллекции Edem, премия Fashion New Year Awards, премьера фильма «Дед Мороз. Битва магов»... До последней доехали немногие, но главное, что закрытый показ смогли посетить Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова и многие другие известные актеры.
Новости Woman.ru
-
- Холод в горле (5)
- Тоника для волос (4)
- Перестал звонить и писать (12)
- Салат с жаренными крабовыми палочками (8)
- Посоветуйте хороший дорогой крем для лица (35 лет) (19)
- Нужен новогодний совет. Подарок парню. (5)
- Беременность или нет (7)
- Потерпи, все будет (6)
- Беременная или ложный вызов? (3)
- Ушел от беременной (20)
- Пятна после пилинга (1)
- Нужен совет касаемо скорпиона (3)
- Бывшая одноклассница попыталась унизить? (31)
- Как вам такое меню на НГ? (15)
- Кому выписывали Глюкофаж? (2)
- Мужчина скорпион (6)
- Работаю на дому в декрете, а муж твердит, что ничего не делаю - это нормально? (40)
- Нити ПДО в носослезки (5)
- Женщина-стрелец (10)
- Муж грозится завести любовницу (55)
- Пётр Дранга женится на Ляйсан Утяшевой (8236)
- Пугачёва и Орбакайте в программе Пусть говорят (6634)
- Киркоров избил женщину! (3813)
- Александр Дьяченко! (3582)
- У Пугачевой украли внука (3310)
- женат ли Артур Рыбакин? (1013)
- гражданство Депардье (603)
- Хубецова Алана и Александр Липовой в "давай поженимся" - это пиар? (505)
- певица Азиза (475)
- Самый красивый русский актер по вашему мнению. (418)
- Света Яковлева-стёб или психическое заболевание??? (344)
- Никита Михалков ушел от жены. (338)
- Волочкова в рекламе Сникерса или "Поцелуй меня в пачку" (320)
- есть тут кто из наших знаменитостей на этом форуме (281)
- есть тут кто из знаменитостей наших на этом форуме? (235)
- вы верите в любовь И.Николаева и Ю.Проскуряковой? (225)
- Ольга Родионова (216)
- Юлия Саркисова (202)
- Кто знает Ольгу Ибрагимову? (188)
- есть тут кто из звезд отечественных (184)
-
- Новогодняя вечеринка Mercury: концерт Кустурицы и Беллуччи в центре всеобщего внимания (16)
- Григорий Лепс вывел в свет своих дочерей (0)
- Моника Беллуччи покорила Москву своей красотой (51)
- Бондарчук, Ходченкова и другие звезды на премьере фильма «Дед Мороз. Битва магов» (1)
- Платья «от кутюр» и отсутствие Рудковской: чем запомнился показ новой коллекции Edem (6)
- Fashion New Year Awards: сексуальная Решетова, неузнаваемая Бузова и другие гости премии (41)
- Дерипаска, Навка, Собчак и другие звезды зажгли на дне рождения Бондарчук (59)
- Без них не начали: Ургант и Светлаков представили «Елки 5» светской Москве (27)
- Жасмин пришла на новогоднее шоу с дочкой, а Эвелина Бледанс — с сыном (12)
- Как звезды встретят год Огненного Петуха: новогоднее шоу на Первом (52)
- Звезды оценили «Персонального покупателя» (1)
- Цветущая Собчак и другие звездные красавицы на открытии бьюти-корнера (26)
- Решетова, Чехова и другие селебрити получили самые «интригующие» награды (14)
- Это еще цветочки! Татьяна Навка удивила необычной шубой (73)
- Ксения Собчак затмила всех гостей на премьере фильма«Изгой-один: Звездные Войны. Истории» (24)
- Козловский с возлюбленной и другие звезды на званом ужине Gucci (42)
- Мода и опера: Летучая, Темникова, Мамун и другие на вечере Falconeri (4)
- Kinder МУЗ Awards: знаменитости пришли на детскую премию без детей (12)
- Кто на свете всех белее: звезды на новогоднем концерте «Музыки Первого» (17)
- Коктейль Яны Расковаловой: столичные модницы на самой белой вечеринке в году (73)
- Это еще цветочки! Татьяна Навка удивила необычной шубой (73)
- Как звезды встретят год Огненного Петуха: новогоднее шоу на Первом (52)
- Дерипаска, Навка, Собчак и другие звезды зажгли на дне рождения Бондарчук (59)
- Моника Беллуччи покорила Москву своей красотой (51)
- Fashion New Year Awards: сексуальная Решетова, неузнаваемая Бузова и другие гости премии (41)
- Без них не начали: Ургант и Светлаков представили «Елки 5» светской Москве (27)
- Цветущая Собчак и другие звездные красавицы на открытии бьюти-корнера (26)
- Ксения Собчак затмила всех гостей на премьере фильма«Изгой-один: Звездные Войны. Истории» (24)
- Козловский с возлюбленной и другие звезды на званом ужине Gucci (42)
- Решетова, Чехова и другие селебрити получили самые «интригующие» награды (14)
- Kinder МУЗ Awards: знаменитости пришли на детскую премию без детей (12)
- Жасмин пришла на новогоднее шоу с дочкой, а Эвелина Бледанс — с сыном (12)
- Новогодняя вечеринка Mercury: концерт Кустурицы и Беллуччи в центре всеобщего внимания (16)
- Платья «от кутюр» и отсутствие Рудковской: чем запомнился показ новой коллекции Edem (6)
- Мода и опера: Летучая, Темникова, Мамун и другие на вечере Falconeri (4)
- Звезды оценили «Персонального покупателя» (1)
- Григорий Лепс вывел в свет своих дочерей (0)
- Бондарчук, Ходченкова и другие звезды на премьере фильма «Дед Мороз. Битва магов» (1)