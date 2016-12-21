21.12.2016
20 декабря в столице прошло сразу несколько разноплановых мероприятий. Презентация новой коллекции Edem, премия Fashion New Year Awards, премьера фильма «Дед Мороз. Битва магов»... До последней доехали немногие, но главное, что закрытый показ смогли посетить Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова и многие другие известные актеры.
  • Светлана Ходченкова
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    Светлана Ходченкова

В прокате фильм «Дед Мороз. Битва магов» появится только в конце этой недели. Однако 20 числа ленту уже показали в столичном «Октябре» — только для звезд и журналистов. Среди гостей показа были замечены Светлана Ходченкова, Женя Малахова и Ренат Давлетьяров, Аглая Тарасова, Александр Петров и Ирина Старшенбаум и многие другие знаменитости.

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