В прокате фильм «Дед Мороз. Битва магов» появится только в конце этой недели. Однако 20 числа ленту уже показали в столичном «Октябре» — только для звезд и журналистов. Среди гостей показа были замечены Светлана Ходченкова, Женя Малахова и Ренат Давлетьяров, Аглая Тарасова, Александр Петров и Ирина Старшенбаум и многие другие знаменитости.