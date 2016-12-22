Вечером 21 декабря в столичном кинотеатре «5 звезд» творилось немыслимое: такой толпы журналистов и знаменитостей это место еще точно не видело. Причиной всему — появление Моники Беллуччи, прилетевшей в Москву вместе с режиссером Эмиром Кустурицей.
Воочию увидеть одну из самых красивых женщин Земли захотели Анастасия Решетова, Аглая Тарасова, Павел Табаков и Маруся Фомина, Мот с женой Марией и другие селебрити.
Моника прекрасна, несмотря на увядание
Надеюсь она гражданство РФ хоть не попросит.
Алёна Хмельницкая наконец то со спутником, очень рада за нее! Шикарная, позитивная женщина. Спутник понравился, молодой и прикольный. Кустурице пора со спиртным завязывать, сколько его в жизни видела, никогда трезвым не был, еще и опух так. Как то в фильме неохота на него смотреть, хотя как режиссера очень люблю.
А красоты-то уже и нет
Армен Ерицян - кто это? На Хмельницкой одето нечто, хотя женщина эффектная. Моника - красивая женщина несмотря на возраст
Она необыкновенная какая-то, на нее хочется смотреть, в отличии от многих молодух
Лютаева красотка!
Моника как всегда прекрасна и восхитительна! а наши мадамы кто в комбинациях и шубах, кто в диком розов бархате. Жесть.
Прекрасная Моника!!! Да,увядает,но красиво!!! И всё тоже притягательное спокойствие и гармония в глазах!!!
Вот на кого приятно посмотреть - в отличие от Квитко и иже с ней - Моника прекрасная женщина и актриса. Красиво, достойно стареет, вызывает только уважение, ни в коем случае не сочувствие. Образец женщины в возрасте.