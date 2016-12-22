22.12.2016
21 декабря в Москву прибыла Моника Беллуччи, чтобы вместе с Эмиром Кустурицей презентовать новый фильм «Млечный путь». Разумеется, такое событие не смогли пропустить знаменитости: на премьере в кинотеатре «5 звезд» собралось немало селебрити.
  • Моника Беллуччи
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    Моника Беллуччи

Вечером 21 декабря в столичном кинотеатре «5 звезд» творилось немыслимое: такой толпы журналистов и знаменитостей это место еще точно не видело. Причиной всему — появление Моники Беллуччи, прилетевшей в Москву вместе с режиссером Эмиром Кустурицей. 

Воочию увидеть одну из самых красивых женщин Земли захотели Анастасия Решетова, Аглая Тарасова, Павел Табаков и Маруся Фомина, Мот с женой Марией и другие селебрити.

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