21 декабря в Москву прибыла Моника Беллуччи, чтобы вместе с Эмиром Кустурицей презентовать новый фильм «Млечный путь». Разумеется, такое событие не смогли пропустить знаменитости: на премьере в кинотеатре «5 звезд» собралось немало селебрити.

Вечером 21 декабря в столичном кинотеатре «5 звезд» творилось немыслимое: такой толпы журналистов и знаменитостей это место еще точно не видело. Причиной всему — появление Моники Беллуччи, прилетевшей в Москву вместе с режиссером Эмиром Кустурицей.

Воочию увидеть одну из самых красивых женщин Земли захотели Анастасия Решетова, Аглая Тарасова, Павел Табаков и Маруся Фомина, Мот с женой Марией и другие селебрити.