Хозяин вечеринки — Григорий Лепс появился на мероприятии первым, но не один. Продюсер пришел вместе с женой Анной и двумя дочерьми — Ингой и Евой. И если Ингу мы уже видели на прослушивании шоу «Голос», то Ева, похоже, впервые вышла в свет в компании отца.
Гости вечеринки, среди которых были замечены Тимати, Эмин Агаларов, Слава, Николай Басков, Анита Цой и другие, не только выступили на сцене, но и выложили кругленькие суммы на благотворительном аукционе в поддержку фонда «Подари жизнь». Так, под чутким руководством Яны Чуриковой из-под молотка ушли вещи, некогда принадлежащие звездам.
В разговоре с Woman.ru Григорий Лепс подчеркнул, что с нетерпением ждет фестиваля и надеется, что он понравится зрителям.
«Мы создали настоящий праздник — в общем, это и была наша основная задача. Гостей фестиваля ждет очень много сюрпризов. В этом году у нас прекрасный «набор» артистов, на сцене выступит много молодых исполнителей, что радует. Конечно, новых имен не так много, но будем помогать подниматься, развиваться», — рассказал нашему порталу исполнитель.