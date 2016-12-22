С 4 по 8 января 2017 года пройдет 3-й ежегодный музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор», который организует продюсерский центр Григория Лепса. Для гостей знаменитого горнолыжного курорта, а также миллионов телезрителей по всей стране состоятся концерты с самыми известными артистами нашей эстрады. 21 декабря в «Лепс-баре» прошла pre-party фестиваля, на которой собрались самые близкие друзья продюсера и исполнителя. Сам Лепс провел этот вечер в компании супруги Анны и дочерей Инги и Евы.

Хозяин вечеринки — Григорий Лепс появился на мероприятии первым, но не один. Продюсер пришел вместе с женой Анной и двумя дочерьми — Ингой и Евой. И если Ингу мы уже видели на прослушивании шоу «Голос», то Ева, похоже, впервые вышла в свет в компании отца.

Гости вечеринки, среди которых были замечены Тимати, Эмин Агаларов, Слава, Николай Басков, Анита Цой и другие, не только выступили на сцене, но и выложили кругленькие суммы на благотворительном аукционе в поддержку фонда «Подари жизнь». Так, под чутким руководством Яны Чуриковой из-под молотка ушли вещи, некогда принадлежащие звездам.

Певица Слава урвала часы Стивена Сигала за 800 тысяч рублей со словами: «Будет что подарить мужу». Анита Цой выкупила браслет ювелирного дома Григория Лепса за 350 тысяч, а внезапно появившийся на вечеринке Басков, не разобравшись в происходящем, забрал второй браслет за 600 тысяч рублей. Эмину досталась книга «Сказки Баженова» от певицы Зары за 650 тысяч рублей.

В разговоре с Woman.ru Григорий Лепс подчеркнул, что с нетерпением ждет фестиваля и надеется, что он понравится зрителям.

«Мы создали настоящий праздник — в общем, это и была наша основная задача. Гостей фестиваля ждет очень много сюрпризов. В этом году у нас прекрасный «набор» артистов, на сцене выступит много молодых исполнителей, что радует. Конечно, новых имен не так много, но будем помогать подниматься, развиваться», — рассказал нашему порталу исполнитель.