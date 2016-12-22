Представив в московском кинотеатре «5 звезд» свою новую картину «Млечный путь», Моника Беллуччи и Эмир Кустурица отправились в один из лучших столичных ресторанов на афтепати премьеры, организованное компанией Mercury. Режиссер (и по совместительству музыкант) вышел на сцену со своей группой «Курение воспрещается!», а актриса отправилась ужинать в соседний зал вместе с Аллой Вербер.

Пока Моника наслаждалась изысканными блюдами, в соседнем зале ее с нетерпением ждали звезды российского шоу-бизнеса. Особенно сильно итальянскую красавицу хотела увидеть Анастасия Решетова: возлюбленная Тимати готова была даже стоять в толпе вместе с журналистами, лишь бы заполучить шанс сделать селфи с всемирно известной актрисой.

Но такая возможность девушке не выпала: закончив трапезу, Моника, не обращая ни на кого внимания, прошествовала к своему коллеге на сцену, немного пообщалась с публикой (даже сказав пару слов на русском) и исчезла из помещения. Но даже после ее ухода гости вечера долго еще обсуждали эту удивительно харизматичную женщину, оказавшуюся в жизни едва ли не еще красивее, чем в кино.