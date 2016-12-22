Пока Моника наслаждалась изысканными блюдами, в соседнем зале ее с нетерпением ждали звезды российского шоу-бизнеса. Особенно сильно итальянскую красавицу хотела увидеть Анастасия Решетова: возлюбленная Тимати готова была даже стоять в толпе вместе с журналистами, лишь бы заполучить шанс сделать селфи с всемирно известной актрисой.
Но такая возможность девушке не выпала: закончив трапезу, Моника, не обращая ни на кого внимания, прошествовала к своему коллеге на сцену, немного пообщалась с публикой (даже сказав пару слов на русском) и исчезла из помещения. Но даже после ее ухода гости вечера долго еще обсуждали эту удивительно харизматичную женщину, оказавшуюся в жизни едва ли не еще красивее, чем в кино.
Все красивые и стильные! Только платье Вуличенко немного смутила, я такие расцветки и узоры эти видела на тётечках 60+....
Чилингарова как Оле Лукойе. Только колпак дома оставила
Максимум 40 лет можно дать Белучи, а то и 38. Великолепна. Особенно минимализм в стиле. Такая роскошная внешность не требует цацок и рюшей!
Ксения Чилингарова, где куртка-аляска?:)
Максимум 40 лет можно дать Белучи, а то и 38. Великолепна. Особенно минимализм в стиле. Такая роскошная внешность не требует цацок и рюшей!
Чилингарова как Оле Лукойе. Только колпак дома оставила
Все классно у неё, только цвет платья смущает, лучше бы чёрное или серое. Газинская - моя любовь! А вот Захарова, не знаю сколько ей лет, тётка теткой! Колхозные туфли, бабское платье, немодная причёска ...
И когда они успевают бегать с одного показа на другой
Все классно у неё, только цвет платья смущает, лучше бы чёрное или серое. Газинская - моя любовь! А вот Захарова, не знаю сколько ей лет, тётка теткой! Колхозные туфли, бабское платье, немодная причёска ...
не знаю, кто такая Женя Малахова, но она прекрасна и естественна.
Решетова наверно на колени припала,когда Белуччи увидела.Раньше она копировала кардашьяниху теперь белучу.