Долгие месяцы Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовили для своих друзей и поклонников грандиозное новогоднее шоу. И вот свершилось: 23 декабря в Москве наконец прошло первое закрытое представление для звезд и их детей.
Вместе со своими отпрысками новую интерпретацию «Щелкунчика» первыми увидели Жасмин, Лена Перминова, Наталья Якимчик, Валерия, Снежана Георгиева и многие другие.
Что за ужас с Орловой??? Она словно больна ...
Больше половины людей на фото вообще не знаю.
Кажется он не выступал ни на одном официальном соревновании в этом году...
похоже, у Орловой неудачная пластика, с трудом узнала ее
Кажется он не выступал ни на одном официальном соревновании в этом году...
Валерия хорошо выглядит, похожа на снегурочку. Красивый кафтан. Надеюсь Евгений больше не поедет ни на какие соревнования.
Слуцкая такая дородная дама) что с Аделиной Сотниковой, так поправилась, спортсменка все таки. Выглядит намного старше.
Орлова и Хромченко так постарели, неожиданно. Орлову, я вижу все отметили, что-то необъяснимое. Отлично Милана Королева выглядит, реально, как подружка дочери. И Аврора - свежа-хороша. Еще некто Чайковская отметилась, очень эффектна на фоне дочурок, одетых, как Золушки. Еще Слуцкая запомнилась, экий поросеночек стала. А Плющенко молодец, конечно, у него очень мягкое приземление получилось с высот большого спорта. Но запашок после Сочинское олимпиады так и не выветрился.
Мне не понравилось как выглядит Ксения Чилингаровой. Лицо у нее хорошее, такие черты аккуратные (не знаю , правда, возраст) но лицо это - отдельно, розовый свитерок - отдельно, и невнятная юбка в клетку так же - отдельно.А цветом, как образ, не пляшет. Я уже запуталась, что модно , и что отстойно. Руководствуюсь только зрительным ощущением. Вобщем, мне так не нравится. И смотрю, как одета Рудковская. Это платье неплохое. По крайней мере , для посещения развлекательного мероприятия, где будут находиться дети, вполне уместно. Ну и сидит на Яне неплохо.
Не поняла, это что так модно всех детей одинаково одевать?