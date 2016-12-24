23 декабря в «Олимпийском» состоялась премьера самого долгожданного новогоднего шоу: Евгений Плющенко презентовал своим друзьям ледовое представление по мотивам сказки «Щелкунчик». Посмотреть на это феерическое зрелище захотели Жасмин, Валерия, Елена Темникова и многие другие знаменитости.

Долгие месяцы Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовили для своих друзей и поклонников грандиозное новогоднее шоу. И вот свершилось: 23 декабря в Москве наконец прошло первое закрытое представление для звезд и их детей.

Вместе со своими отпрысками новую интерпретацию «Щелкунчика» первыми увидели Жасмин, Лена Перминова, Наталья Якимчик, Валерия, Снежана Георгиева и многие другие.