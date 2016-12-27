В последнюю неделю декабря в столичном Театре Наций прошла закрытая вечеринка, организованная часовым брендом Breguet. Мероприятие было приурочено к премьере спектакля «Иванов» Тимофея Кулябина и 50-летию Евгения Миронова. Поздравить режиссера и худрука пришли Светлана Бондарчук, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и многие другие знаменитости.

«Театральные» вечеринки стали новым столичным трендом. Не так давно в электротеатре «Станиславский» прошел закрытый ужин Gucci, а на днях в Театре Наций состоялся званый вечер знаменитого часового бренда Breguet. Гостями мероприятия стали Кристина Орбакайте, Ольга Слуцкер, Максим Виторган и многие другие.