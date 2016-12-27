«Театральные» вечеринки стали новым столичным трендом. Не так давно в электротеатре «Станиславский» прошел закрытый ужин Gucci, а на днях в Театре Наций состоялся званый вечер знаменитого часового бренда Breguet. Гостями мероприятия стали Кристина Орбакайте, Ольга Слуцкер, Максим Виторган и многие другие.
Неотличимые Орбакайте и Пугачева, сияющая Боярская и другие гости ужина Breguet
В последнюю неделю декабря в столичном Театре Наций прошла закрытая вечеринка, организованная часовым брендом Breguet. Мероприятие было приурочено к премьере спектакля «Иванов» Тимофея Кулябина и 50-летию Евгения Миронова. Поздравить режиссера и худрука пришли Светлана Бондарчук, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и многие другие знаменитости.
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Извините,но я не понимаю как можно таскаться по веченинкам безконечно, у меня так вышло что подподряд одни мероприятия, я вся изматалась с этими погтовками, подарками, платьями макияжами и т.д. даже нг пропало желание отмечать
Почти все дамы понравились, как то хорошо и достойно. Верник фу, Виторгану давление надо мерять, красный постоянно. Миронов как то уменьшился, постарел, жаль. В общем, тусовка вышла отличной без ряда персонажей. Теперь понятно, что именно их отсутствие придаёт интеллигентности собранию.
Миша и Женя)) как романтично)
На столе 4 бокала для каждого человека. Я понимаю один для воды, узкий для шампанского, один для вина. 4-й для чего?