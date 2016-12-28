Столичный светский сезон завершился громкой премьерой фильма «Викинг», который снимался на протяжении последних 7 лет. Исполнители главных ролей, Данила Козловский и Светлана Ходченкова, лично представили картину звездной публике. На лучших местах в зрительном зале разместились Ксения Собчак и Максим Виторган, Игорь Петренко с беременной супругой Кристиной Бродской, Рената Литвинова и другие селебрити.

27 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла, пожалуй, самая долгожданная премьера года: режиссер Андрей Кравчук, продюсер Константин Эрнст и вся съемочная группа презентовали знаменитостям и журналистам фильм «Викинг».

Эпическая драма, повествующая об истории Руси, снималась долгих 7 лет. Немыслимые бюджеты были оправданы: настолько масштабной и серьезной ленты отечественный кинематограф не видел давно. Неудивительно, что на премьере собралось огромное количество звезд кинематографа, телевидения и эстрады. Так, среди гостей показа были замечены Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Рената Литвинова, Виктория Дайнеко, Марина Ким и многие другие.