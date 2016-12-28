27 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла, пожалуй, самая долгожданная премьера года: режиссер Андрей Кравчук, продюсер Константин Эрнст и вся съемочная группа презентовали знаменитостям и журналистам фильм «Викинг».
Эпическая драма, повествующая об истории Руси, снималась долгих 7 лет. Немыслимые бюджеты были оправданы: настолько масштабной и серьезной ленты отечественный кинематограф не видел давно. Неудивительно, что на премьере собралось огромное количество звезд кинематографа, телевидения и эстрады. Так, среди гостей показа были замечены Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Рената Литвинова, Виктория Дайнеко, Марина Ким и многие другие.
Увидев диброва - вспомнила первую серию полицейской академии, персонажи, которые танцевали в Голубой устрице, были в таком же прикиде))
На 22 странице не Леонид Ярмольник...
неужели собчак не могла найти поприличнее мужика, чем виторган? он же ужасен
Козловский не вытянет эту роль,он слабоват,может играть только мальчиков-мажоров.
Ольга Зуева вся обнажилась, но получилось не очень красиво.
Ходченкова конечно красотка и выглядит хорошо, но ее наряд мне не понравился.
На Литвиновой глаз отдыхает. Остальные - никакие.