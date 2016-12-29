На арене выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Аделина Сотникова. А в зрительном зале были замечены Екатерина Шпица, Диана Арбенина с детьми, Инна Чурикова с дочерью и другие.
Знаменитые семьи оценили версию ледового шоу «Щелкунчик» от Авербуха
Новости Woman.ru
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на 4 фото ЯНА Чурикова, а не Инна!
Какое красивое платье у принцессы!
Ну что за дураки??? Комменты трут, а ошибки не исправляют! Инна и Яна Чурикова-это РАЗНЫЕ люди, и даже не родственники! Исправьте уже!