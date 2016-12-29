29.12.2016

Декабрь — пора новогодних праздников для детей. Уже отгремели премьеры шоу «Волшебное созвездие Disney»«Маша и Медведь + Три богатыря», елка журнала Tatlerдетская музыкальная премия Kinder МУЗ Awards и другие. Также буквально на днях Евгений Плющенко презентовал свое ледовое представление по мотивам сказки «Щелкунчик». 28 декабря Илья Авербух представил светской Москве свою версию волшебной новогодней истории — ледовое шоу «Щелкунчик и мышиный король».

  • Екатерина Шпица
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    Екатерина Шпица

На арене выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Аделина Сотникова. А в зрительном зале были замечены Екатерина Шпица, Диана Арбенина с детьми, Инна Чурикова с дочерью и другие.