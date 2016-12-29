На арене выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Аделина Сотникова. А в зрительном зале были замечены Екатерина Шпица, Диана Арбенина с детьми, Инна Чурикова с дочерью и другие.