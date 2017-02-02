Если январь был месяцем громких премьер, то февраль станет месяцем запоминающихся шоу. В преддверии масштабных концертов ко Дню Святого Валентина и 23-му февраля в Кремле выступил Лев Лещенко, собрав немало знаменитых коллег на сцене.
Вместе с юбиляром в день его рождения спели Стас Михайлов, Лолита, Жасмин, Эмин Агаларов и другие не менее популярные артисты.
Woman.ru поздравляет Льва Валерьяновича с 75-летием и желает певцу крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Кравецкий хороша, а все остальные просто... посмеялась и повысила себе самооценку.Агурбаш приперлась с такой бобэээтой на голове, разве за ней что то можно увидеть, не завидую сидящем сзади.
Никогда до меня не дойдёт ,как шепелявый может быть певцом 😱 его дефект речи и в песнях сохраняется,не нравится мне вся наша эстрада с самых первооткрывателей 😖
Никогда до меня не дойдёт ,как шепелявый может быть певцом 😱 его дефект речи и в песнях сохраняется,не нравится мне вся наша эстрада с самых первооткрывателей 😖
Михайлов и Бедрос Киркоров жутко совершенно одеты.. От Гвердцители тоже не ожидала, что может выбрать такое нелепое платье - какие-то розочки на животе, разрезики на плечах.. Действительно понравилась Кравец - вроде ничего особенного, но она какая-то свежая и естественная
Кравец - красотка. Остальные -тихий ужас. Агурбаш десяток лет накинула себе этим начесом. А имениннику -респект, Для 75 лет в принципе как огурец выглядит .
Вот сколько можно фотографироваться на фоне этих дверей и коридора?? Замылен фон окончательно. А шепелявый, простите, это кто? Если тот, на кого я подумала, то вроде все нормально, не бросается в уши ни в песнях, ни в речи.
Голос хороший, для 75 выглядит отлично,
Прожил жизнь себе в удовольствие.
молодежи совсем нет, пусть и на юбилее 75 летнего певца, но все равно, ученики хоть какие помоложе должны быть?
Почему наши "звезды" так любят перья, бархат и парчу? Аж в глазах рябит. Скромность украшает человека)))
Лещенко безмерно уважаю! Басков отлично выглядит без этих жутких пиджаков со стразами,даже удивлена.