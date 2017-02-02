1 февраля Льву Лещенко исполнилось 75 лет. Свой день рождения певец решил отметить на сцене, пригласив на концерт звездных друзей. Поддержать и поздравить артиста пришли Надежда Бабкина, Валерий Меладзе, Татьяна Буланова, Филипп Киркоров и многие другие селебрити.



Если январь был месяцем громких премьер, то февраль станет месяцем запоминающихся шоу. В преддверии масштабных концертов ко Дню Святого Валентина и 23-му февраля в Кремле выступил Лев Лещенко, собрав немало знаменитых коллег на сцене.

Вместе с юбиляром в день его рождения спели Стас Михайлов, Лолита, Жасмин, Эмин Агаларов и другие не менее популярные артисты.

Woman.ru поздравляет Льва Валерьяновича с 75-летием и желает певцу крепкого здоровья и долгих лет жизни!