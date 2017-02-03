2 февраля столичный «Гоголь-центр» отметил 4-летие. Празднество по этому поводу получилось весьма масштабным: на вечеринке собралось огромное количество гостей. В толпе присутствующих случайно можно было увидеть Романа Абрамовича, Полину Дерипаску и других не менее влиятельных персон.

Поздним вечером первого февральского четверга в Москве прошла вечеринка по случаю дня рождения «Гоголь-центра». Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников собрал в одном зале не только всех своих подопечных, но и многих звезд. И, кажется, даже сам слегка удивился, увидев среди гостей Романа Абрамовича.

А вот Ксения Собчак, помогавшая с организацией вечеринки, на нее не пришла. Хотя в Instagram старательно делала вид, что присутствует, публикуя фото и видео, которые ей присылал коллега с телеканала «Дождь».

Но и помимо медиадивы знаменитостей на 4-летии «Гоголь-центра» было достаточно. Поздравили любимый театр Светлана Устинова, Алена Апина, Игорь Верник и другие селебрити.