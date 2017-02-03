Поздним вечером первого февральского четверга в Москве прошла вечеринка по случаю дня рождения «Гоголь-центра». Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников собрал в одном зале не только всех своих подопечных, но и многих звезд. И, кажется, даже сам слегка удивился, увидев среди гостей Романа Абрамовича.
А вот Ксения Собчак, помогавшая с организацией вечеринки, на нее не пришла. Хотя в Instagram старательно делала вид, что присутствует, публикуя фото и видео, которые ей присылал коллега с телеканала «Дождь».
Но и помимо медиадивы знаменитостей на 4-летии «Гоголь-центра» было достаточно. Поздравили любимый театр Светлана Устинова, Алена Апина, Игорь Верник и другие селебрити.
Как можно ставить в один ряд Абрамовича и Пашу Табакова? )))
Обожаю Гоголь-центр! Правда была пока только один раз на "метаморфозах" , но впечатлений море! С Днём Рождения!
С днём рожденья, Казначей)))
Почти все какие-то "серые", конечно это не "гламурное" мероприятие, но можно было всё обставить более "радужно". С днём рождения центр!
Младшенького Табакова везде суют,обожаю Серебренникова -харизматичный и талантливый мужчина!
Дерипаска развелась? Что-то она в последнее время зачастила на светские мероприятия, где раньше ей некомильфо было светиться по статусу.
Дерипаска развелась? Что-то она в последнее время зачастила на светские мероприятия, где раньше ей некомильфо было светиться по статусу.
по слухам очень давно и по слухам ее бывший давно счастлив с тв ведущей и вроде у них двое детей но это все слухи
Дерипаска развелась? Что-то она в последнее время зачастила на светские мероприятия, где раньше ей некомильфо было светиться по статусу.
что за странная обувь у Паши Табакова? Просвятите меня, деревню, что за лук такой? )))