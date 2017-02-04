Яна Рудковская совсем не жалеет, что ее день рождения только раз в году. Потому что отмечать его продюсер может сколько угодно и когда угодно. Вот и на этот раз шумную вечеринку она закатила спустя лишь месяц после официальной даты.

3 февраля, Центральный Дом Литераторов в Москве — именно эта дата и это место были указаны в приглашениях на день рождения Яны Рудковской. Свое 42-летие российский продюсер официально отметила в начале января, однако торжество для всех звездных друзей решила устроить лишь сейчас.

Дресс-кодом вечеринки были выбраны наряды золотого цвета. Сама именинница блистала в платье от Valentino, Галина Юдашкина выбрала поистине королевский костюм драгоценного оттенка (конечно же, от Valentin Yudashkin), Кристина Орбакайте ограничилась золотым клатчем, который идеально дополнял ее нюдовый look.

Но самым обсуждаемым в этот вечер стал образ Аллы Пугачевой. 67-летняя певица появилась в столичном особняке в эффектном полупрозрачном платье, расшитом тысячами золотых нитей. В этот вечер Примадонна взяла на себя роль тамады. Произносила многочисленные тосты за здоровье и успех виновницы торжества, зажигала на танцполе под хиты Димы Билана и составила ему компанию на сцене во время исполнения одного из своих главных хитов «Не отрекаются, любя».

Среди гостей была замечена даже Ксения Собчак, которая утром этого дня была еще в другом городе. «Учитесь, котики! Встал в пять утра – успел и в Пермь на премьеру, и на др подруги в Москве!» - написала она в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. Woman.ru).