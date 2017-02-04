3 февраля, Центральный Дом Литераторов в Москве — именно эта дата и это место были указаны в приглашениях на день рождения Яны Рудковской. Свое 42-летие российский продюсер официально отметила в начале января, однако торжество для всех звездных друзей решила устроить лишь сейчас.
Дресс-кодом вечеринки были выбраны наряды золотого цвета. Сама именинница блистала в платье от Valentino, Галина Юдашкина выбрала поистине королевский костюм драгоценного оттенка (конечно же, от Valentin Yudashkin), Кристина Орбакайте ограничилась золотым клатчем, который идеально дополнял ее нюдовый look.
Но самым обсуждаемым в этот вечер стал образ Аллы Пугачевой. 67-летняя певица появилась в столичном особняке в эффектном полупрозрачном платье, расшитом тысячами золотых нитей. В этот вечер Примадонна взяла на себя роль тамады. Произносила многочисленные тосты за здоровье и успех виновницы торжества, зажигала на танцполе под хиты Димы Билана и составила ему компанию на сцене во время исполнения одного из своих главных хитов «Не отрекаются, любя».
Среди гостей была замечена даже Ксения Собчак, которая утром этого дня была еще в другом городе. «Учитесь, котики! Встал в пять утра – успел и в Пермь на премьеру, и на др подруги в Москве!» - написала она в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. Woman.ru).
Собчак - большая молодец. Всё успевает. Умница. Здоровья её малышу! Самостоятельный мальчик растёт. Яна очень помолодела, скоро как наша любимая Алла Борисовна будет выглядеть: молодо и модно.
А ребёнком заняться Собчак успела?
Алла в массы пошла. Связь с "народом" важна!!
Виторган выкатывает торт))
Собчак - большая молодец. Всё успевает. Умница. Здоровья её малышу! Самостоятельный мальчик растёт. Яна очень помолодела, скоро как наша любимая Алла Борисовна будет выглядеть: молодо и модно.
Ну вы хоть получше шифруйтесь когда троллите!!!
Виторган выкатывает торт ))
Пугачева заслала очередной десант троллей и ботов?
Как они все смешно выглядят, ну просто пир во время чумы.
В золоте купаются. Барыги.
Вот странно ..во времена наших мам или бабушек...артисты певцы на них смотрели с уважением и придыханием. Высоцкий, Окуджава, Райкин и т.д. не помним во что они были одеты..за то помним что они пели и как играли. А вот все ЭТО..золотые пустышки. Когда народу реально тяжело ..они золотыми вечеринками пытаются что доказать? Чтоб народ еще раз плюнул в экран. Я не ханжа..но это реально тьфу..