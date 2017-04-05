В минувший вторник в ТРЦ «Афимолл Сити» прошла премьера фильма «Танцы насмерть». Гостями мероприятия стали Лукерья Ильяшенко, рэпер ST, Петр Романов, Денис Косяков, Анфиса Черных и другие.
Лукерья Ильяшенко и Иван Жвакин представили фильм «Танцы насмерть»
Новости Woman.ru
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- Жена Петренко вернулась в форму и возобновила выходы в свет через 2 месяца после родов (13)
- Летучая и Стриженова оценили свои самые необычные портреты (3)
- Лукерья Ильяшенко и Иван Жвакин представили фильм «Танцы насмерть» (2)
- Водонаева и Нельсон посетили выставку журнала MAXIM (1)
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Кто эти люди!??
Какое красивое имя, Луша! Лукерия, Евдокия, Евлампия, Ульяна, Капитолина, Агрофена, Апполинарий - мне нравятся древние русские имена.