4 апреля состоялась премьера российского фантастического фильма «Танцы насмерть», главные роли в котором исполнили Лукерья Ильяшенко и Иван Жвакин. Картина рассказывает о людях, которые пытаются выжить в мире после ядерной катастрофы, а для этого им необходимо участвовать в танцевальном турнире. В Сети фильм уже сравнили с американским блокбастером «Голодные игры». Помимо создателей и актеров фильма на премьере были замечены звездные гости — рэпер ST, Катя Кабак, Полина Гренц и другие.

В минувший вторник в ТРЦ «Афимолл Сити» прошла премьера фильма «Танцы насмерть». Гостями мероприятия стали Лукерья Ильяшенко, рэпер ST, Петр Романов, Денис Косяков, Анфиса Черных и другие.